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Sakarya protokolünden Ramazan Bayramı mesajları

AA

Sakarya protokolünden Ramazan Bayramı mesajları

SAKARYA (AA) - Sakarya'da protokol üyeleri, vatandaşların Ramazan Bayramı'nı yayımladıkları mesajlarla kutladı.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, mesajında, 6 Şubat'ta yaşadıkları deprem felaketinin hemen ardından mübarek ramazan ayını idrak ettiklerini belirtti.

İftar ve sahur yaparken gönüllerindeki bir parçanın depremzedelerle birlikte olduğunu aktaran Sarıbıyık, "Elimizden gelen desteğimiz ve dualarımız da onlarlaydı. Tabii ülkemizde ve dünyanın dört bir yanında dua bekleyen, özellikle Filistin'de İsrail zulmü altında yine sıkıntılı ramazan ayı geçiren kardeşlerimizi de unutmadık. Şükürler olsun yine bir ramazan ayını tamamlayarak bayrama ulaştık." ifadelerini kullandı.

Sarıbıyık, ramazan boyunca gönülleri ısıtıp birleştirdiklerini belirterek, "Bayramlarda bu birliktelikler doruğa ulaşıyor. İnşallah deprem felaketinin izlerini silerek ve dünyanın dört bir yanındaki Müslümanlara yapılan zulümleri dindirerek çok daha güzel bayramlara kavuşacağız. Ramazan Bayramı'nın ülkemiz ve tüm Müslüman kardeşlerimiz için hayırlar getirmesini, birlikteliğin pekiştiği ve gönüllerin bir olduğu bayram olmasını diliyorum." açıklamasında bulundu.

- "Eş, dost ve akraba ziyaretlerimiz önceliklerimiz olmalı"

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç da milletin ortak coşkusu olan bayramların, milli ve manevi değerlerin yaşatılmasına, kırgınlıkların ve dargınlıkların bir tarafa bırakılarak, yardımlaşma ve dayanışmanın yaşanmasına vesile olan yüksek değerler olduğunu vurguladı.

Geçmişle gelecek arasında köprü olan bayramların, tüm gelenek ve göreneklerle nesilden nesle aktarılmasına azami gayret gösterilmesi gerektiğini belirten İnanç, şunları kaydetti:

"Bu anlamda bayramlarımızı dolu dolu yaşayarak, başta aile büyüklerimiz olmak üzere eş, dost ve akraba ziyaretlerimiz önceliklerimiz olmalıdır. Bu vesileyle tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı en içten duygularımızla kutluyor, tüm insanlığa huzur, bereket ve barış getirmesini temenni ediyoruz."

- "İnsanların kardeşçe kucaklaştığı bir bayram diliyorum"

İYİ Parti İl Başkanı Fatih Akgün de ülke olarak yaşanan "asrın felaketi"nin ardından buruk şekilde bayrama girdiklerini ifade etti.

Mübarek ramazanın sonuna geldiklerini aktaran Akgün, şöyle devam etti:

"Kahramanmaraş merkezli 11 ilde hissedilen deprem her birimizi derinden yaraladı. Buruk ramazan geçirsek de birlik ve beraberliğin ne denli önemli olduğunu bir kez daha yaşayarak anladık. Ramazan ayının manevi ikliminde, deprem bölgesindeki yaraları sarmak için millet olarak el ele koştuk, koşmaya da devam ediyoruz. Şimdi rahmetin, bereketin ve şefaatin müjdelendiği, manevi duyguların en üst seviyede hissedildiği mübarek ramazan ayını daha geride bırakarak, huzur içinde bayrama ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz."

Akgün, bayram coşkusunun tüm yaralı yüreklere ferahlık, esenlik getirmesini dileyerek, birlik ve beraberlik duygularının güçlendiği, insanların kardeşçe kucaklaştığı bir bayram temenni etti.

- "Bayramlarımızı en güzel şekilde değerlendirmeliyiz"

Sapanca Belediye Başkanı Özcan Özen ise sevgi, saygı ve hoşgörünün birleştirici gücü olan bayramların milletin en güzel, en anlamlı günlerinden olduğunu belirterek, "Bayramlarımız gönül köprülerinin kurulduğu, muhabbet bağının arttığı, yüreklerin sevgiyle coştuğu özel günlerdir. Hepimiz için büyük anlamlar taşıyan, birlik ve beraberliğimizi kuvvetlendiren, dostluk ve barış ortamı oluşturan bayramlarımızı en güzel şekilde değerlendirmeliyiz." ifadelerini kullandı.

Ramazan boyunca vatandaşların yanında olmaya çalıştıklarını aktaran Özen, "İftar çadırımızı bu yıl da çok şükür kurduk, vatandaşlarımıza ramazan yardımlarımızı ulaştırdık, birçok vatandaşımızla iftar sofralarında bir araya geldik. Bu vesileyle hemşehrilerimizin, milletimizin ve tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı tebrik ediyor, bu güzel bayramın bütün insanlığa sağlık, huzur ve barış getirmesini Yüce Rabbim'den niyaz ediyorum." açıklamasında bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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