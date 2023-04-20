Sakarya, Karabük ve Düzce'de arife gününde mezarlıklar ziyaret edildi

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SAKARYA (AA) - Düzce, Karabük ve Sakarya'da, Ramazan Bayramı arifesinde mezarlık ziyaretleri gerçekleştirildi.

Karabük'te sabah erken saatlerde başlayan mezarlık ziyareti, gün boyu devam etti.

5000 Evler Mahallesi Mezarlığı'na yakınlarının kabirlerini ziyaret etmek için gelenler, Kur'an-ı Kerim okuyup dua etti.

Çiçekleri sulayarak mezarlara bakım yapan vatandaşların hüzünlendiği görüldü.

- Sakarya

15 Temmuz Derneği üyeleri, bayram arifesinde FETÖ'nün darbe girişimi sırasında İstanbul'da şehit düşen polis memuru Serdar Gökbayrak'ın Sakarya'daki kabrini ziyaret etti.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, şehidin Arifiye ilçesi Hanlıköy'deki mezarı başında düzenlenen programa, 15 Temmuz Derneği Genel Başkanı İsmail Hakkı Turunç, Başkan Vekili Tarık Şebik, dernek yöneticileri ve şehidin ailesi katıldı.

Ziyarette Kur'an-ı Kerim okundu, İlçe Müftüsü Mükerrem Cüre tarafından başta 15 Temmuz olmak üzere vatan için canını feda eden tüm şehitler için dua edildi.

Şehit Gökbayrak'ın eşi, anne babası, çocukları ve kardeşleri, ziyarette duygu dolu anlar yaşadı.

Turunç, ziyarette yaptığı konuşmada, vatandaşları şehitlikleri ziyaret etmeye davet ederek, "Vatan için canını veren şehitler sayesinde bugün ezanlar okunuyor, bayrağın gölgesinde bir arada yaşıyoruz. Onlara olan minnet borcumuzu ödememiz mümkün değil. Bizler ancak şehitlerimizi rahmetle yad edip bizlere şefaatçi olmalarını dileyebiliriz." ifadesini kullandı.

- Düzce

Düzce'de sabahın erken saatlerinden itibaren mezarlıklara gelmeye başlayan aileler, yakınlarının mezarı başında Kur'an-ı Kerim okudu, dua etti.

Kaynaşlı İlçesinde ise 12 Kasım 1999 depreminde vefat edenler için oluşturulan deprem şehitliğine gelen aile yakınları, dua etti. İlçe Müftülüğü tarafından düzenlenen programda ise deprem şehitleri için mevlit okutuldu.





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