Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de bayram namazı kılındı

SAKARYA (AA) - Karabük, Kocaeli, Düzce ve Zonguldak'ta, Ramazan Bayramı namazı kılındı.
Karabük'te yaşayanlar, bayram namazını eda etmek için camilere geldi.
Safranbolu ilçesindeki Merkez Camisi'ne gelen cemaat, namazı kıldıktan sonra hutbeyi dinledi, dua etti.
Namazın ardından cemaat bayramlaştı.
- Zonguldak
Zonguldak'ta çok sayıda kişi, bayram namazını kılmak için Kepez Tepe Camisi'ni doldurdu.
Bayram namazını kılan cemaat, okunan hutbe ve duanın ardından birbirleriyle bayramlaştı.
Büyükleriyle camiye gelen çocuklara bayram harçlıkları verildi.
- Düzce
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde Selçuklu mimarisi tarzında inşa edilen sekizgen planlı Akçakoca Merkez Camisi'nde Ramazan Bayram namazı kılındı.
Sabahın erken saatlerinde camiye akın edenler, bayram namazını eda etti.
Hutbeyi dinleyen cemaat, dua edilmesinin ardından bayramlaştı.
- Kocaeli
Kocaeli'de camileri dolduran Müslümanlar, bayram namazını eda etti.
Çok sayıda kişi, bayram namazını kılmak için kentin simge yapılarından tarihi Fevziye Camisi'ni doldurdu.
Cemaat, bayram namazını kıldıktan sonra okunan hutbe ve duanın ardından birbiriyle bayramlaştı.