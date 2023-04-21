Sakarya'da arife gecesi yaşatılan tömbelek geleneğiyle ihtiyaç sahipleri sevindiriliyor

SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Hendek ilçesine bağlı Dikmen Mahallesi'nde tömbelek geleneği kapsamında arife gecesi kemençeler eşliğinde şarkılar söyleyip evleri gezen gençler, topladıkları harçlıkları ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor.



Hendek'te Ramazan Bayramı geleneklerinden biri olan tömbelek, Dikmen Mahallesi'nde gençler tarafından yaşatılmaya devam ediyor.



Arife gecesi toplanarak ellerindeki kemençe ve müzik aleti olarak kullandıkları tenekeleri çalarak şarkılar eşliğinde evleri gezen gençler, hane sakinleri tarafından para, şeker, mendil ve çeşitli hediyelerle ödüllendiriliyor.



Topladıkları harçlıkları ihtiyaç sahiplerine ve hastalara ulaştıran gençler, duyarlılıklarıyla gelecek nesillere örnek oluyor.



Köy sakinlerinden Fikriye Özer, gazetecilere, geleneğin yaşatılmasının çok güzel bir duygu olduğunu dile getirerek, "Gençlerin bu hareketi bizi mutlu etti. Adetlerimizde vardı, bunu yeniden canlandırdılar, teşekkür ederiz." dedi.



Duygu Aygün de harika etkinlikle neşe ve heyecan yaşadıklarını belirterek, "Evde oturuyorduk, bir anda bayramın yaklaştığını hissettik. Hepimizin yüzü gülüyor, şu anda horon oynayasımız geldi, çok güzel enerji oldu. Her zaman oluyormuş fakat ben geçen yıl evde yoktum, hep olsun." ifadelerini kullandı.



Köyde birlik ve beraberlik olması için güzel bir etkinlik olduğunu dile getiren Ayşe Özer de bu sayede büyüklerin ziyaret edildiğini söyledi.



"Hepsinden Allah razı olsun." diyen Özer, "Yöremizde iyi bir adet, hastalara bahşiş topluyorlar. Bizler de hem destek oluyor hem de bir iki şamata yapıyoruz." dedi.



Suzan Aygün de böyle bir gelenekle ilk defa karşılaştığını belirterek, gençliğin enerji dolu olduğunu, bu nedenle aydınlık günlerin kendilerini beklediğini kaydetti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.