Sakarya ve Düzce valileri, Ramazan Bayramı'nı depremzedelerle karşıladı

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SAKARYA/DÜZCE (AA) - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen 2 ilde koordinatör vali olarak görev yapan Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım ve Düzce Valisi Cevdet Atay, Ramazan Bayramı'nı afetzedelerle karşıladı.

Kahramanmaraş'ta koordinatör vali olarak görevlendirilen Vali Kaldırım, bayram namazı sonrası çadır kentleri ziyaret ederek depremzedelerle bayramlaştı.

Kaldırım, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Birlik ve beraberlik içerisinde yaralarımızı sarıyor, devlet millet el ele vererek yaşadığımız acı günlerin üstesinden hep birlikte geliyoruz." ifadesini kullandı.

Adıyaman'da görevli Düzce Valisi Cevdet Atay da Emine Yaşar Camisi'nde bayram namazını eda ettikten sonra vatandaşlarla ve bölgede görevli kamu personeliyle bayramlaştı.

Çadır ve konteyner kentleri de gezerek afetzedelerin bayramını kutlayan Atay, mezarlık ziyaretinde depremde hayatını kaybedenler için dua etti.

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