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Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de bayramlaşma programı düzenlendi

AA

Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de bayramlaşma programı düzenlendi

SAKARYA (AA) - Sakarya, Zonguldak, Bartın, Kocaeli ve Bolu'da bayramlaşma töreni gerçekleştirildi.

Zonguldak'ta Polisevi'nde düzenlenen programa, kent protokolü, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Törende konuşan Vali Vekili Turgut Subaşı, bayramın neşe, mutluluk, heyecan ve insani ilişkilerin gelişmesi anlamına geldiğini söyledi.

Bayramların millet olarak birlik ve beraberliğin zirveye çıktığı, aynı duyguların paylaşıldığı özel günler olduğunu dile getiren Subaşı, bu günlere önem verdiklerini ifade etti.

AK Parti Zonguldak Milletvekili Ahmet Çolakoğlu da nice bayramlara birlik ve beraberlik içinde kavuşturmayı dileyerek, "Türkiye'nin 11 ilinde büyük bir felaket yaşadık. Oradaki vatandaşlarımızın artık konutları teslim edilmeye başladı. Dün itibarıyla da devletimizin bütün kurumları ve Cumhurbaşkanımız Zonguldak'a tekrar bir değer kattı. Yıllarca Türkiye'nin kömürle enerji üssü olan Zonguldak, yeni bir açılımla doğal gaz anlamında da yine Türkiye'nin enerji üssü olmak için ilk adımı atıldı. Ülkemize hayırlı olsun." diye konuştu.

AK Parti Zonguldak Milletvekili Hamdi Uçar ise şehrin sorunlarının çözümü konusunda mücadele verdiklerini anlatarak, iyi niyetle samimi duygularla şehrin birliği, beraberliği, kalkınması, gelişmesi için ne yapılması gerekiyorsa o duyarlılığı gösterdiklerini belirtti.

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, bayramların çok güzel, kıymetli ve birleştirici günler olduğuna değinerek, Ramazan Bayramı'nın birlik, beraberlik, sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini temenni etti.

Daha sonra il protokolü, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Karadeniz Ereğli ilçesinde de Tatoğlu Kültür Merkezi'nde bayramlaşma töreni gerçekleştirildi.

Törene Kaymakam Mehmet Yapıcı, Karadeniz Bölge Komutanı Niyazi Uğur, Belediye Başkanı Halil Posbıyık, İlçe Emniyet Müdürü Hasan Ünlü, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Ali Akca, daire müdürleri, muhtarlar, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri de katıldı.

- Bartın

Bartın'da Millet Konağı'nda düzenlenen bayramlaşma töreninde Vali Vekili Uğur Karakaya, tebrikleri kabul etti.

Bayramlaşma törenine, AK Parti Grup Başkanvekili ve Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu, Bartın Belediye Başkanı Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu, Garnizon Komutanı Deniz Kıdemli Albay Erkan Şahin, daire müdür ve amirleri, siyasi partilerin temsilcileri de katıldı.

Daha sonra Vali Vekili Karakaya ve beraberindekiler, il Jandarma Komutanlığı, İl Garnizon Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi ve 112 Acil Çağrı Merkezi ile İtfaiye personelini ziyaret ederek bayramlaştı.

- Sakarya

Sakarya'da kent protokolü, siyasi parti temsilcileri ve şehir sakinlerinin katılımıyla bayramlaşma töreni gerçekleştirildi.

Valilik ve Büyükşehir Belediyesince Ormanpark'ta düzenlenen programda, Vali Vekili Ersin Emiroğlu ve Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, katılımcıların bayramını kutladı.

İkramların ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.

Programa, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek, MHP Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Muhammed Levent Bülbül, Garnizon Komutan Vekili İstihbarat Albay Ercan Gülden, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Rıdvan Duran, AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, MHP İl Başkanı Oğuz Alkaş, CHP İl Başkanı Ecevit Keleş, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, ilçe belediye başkanları, milletvekili adayları, gaziler ve kent sakinleri katıldı.

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) tarafından hizmet binasında düzenlenen bayramlaşma programında da Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ ile SATSO Meclis Başkanı Erdem Ercan, misafirleri karşılayarak bayramlarını tebrik etti.

Bayramlaşmaya, protokol üyelerinin yanı sıra iş insanları ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri de katıldı.

- Bolu

Bolu Valiliği tarafından Solmaz Ahmet Baysal Öğretmenevi'nde bayramlaşma programı düzelendi.

Programa Vali Yardımcısı Fatih Damatlar, Garnizon Komutan Vekili Piyade Binbaşı Mevlüt Mertoğlu, İl Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Haluk Saygılı, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Günün anlam ve önemini belirten konuşma yapan Vali Yardımcısı Damatlar, katılımcıların bayramını kutladı.

- Kocaeli

Kocaeli'de 36. Geleneksel Kent Bayramlaşması gerçekleştirildi.

Valilik, Büyükşehir Belediyesi ve Kent Konseyince Kocaeli Kongre Merkezi'nde ortaklaşa düzenlenen etkinlikte konuşan Vali Vekili Salih Bıçak, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından "buruk" bir bayram yaşandığını belirterek, katılımcıların bayramını tebrik etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın da kent bayramlaşmasının Kocaeli'de bir gelenek olduğuna değinerek, farklılıkları zenginlik olarak düşünüp kardeşliğin, beraberliğin, barışın, huzurun başlı başına bir kıymet olduğunu hatırlayıp bir araya gelmeyi başardıklarını aktardı.

Büyükakın, "Sayın Valimiz şu anda Kahramanmaraş'ta. Nasip olursa ben de yarın sizleri, kentimizin her bir ferdini temsilen Hatay'da olacağım. Sizlerin selamlarını oraya götüreceğim. Bu bayram yaşadığımız deprem felaketi nedeniyle maalesef biraz buruk bir bayram ama oradaki acıları dindirmek, Kocaeli'nin güzel insanlarının yüreklerinden kopup gelen yardımları oraya götürmek, onların yalnız olmadığını hissettirmek boynumuzun borcu. 1999'da biz yaşadık, Türkiye bizi yalnız bırakmadı. Şimdi de biz depremzede kardeşlerimizi yalnız bırakmayacağız." diye konuştu.

Kocaeli Kent Konseyi Başkanı Ali Korkmaz ise bayramların herkes için büyük anlamlar içerdiğini, kentlerin kardeşlik iklimiyle kavuştuğu özel günler olduğunu kaydetti.

Konuşmaların ardından Vali Vekili Bıçak ve protokol üyeleri, programa katılanlarla bayramlaştı, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Programa, TBMM Başkanvekili Haydar Akar, AK Parti milletvekilleri Radiye Sezer Katırcıoğlu, İlyas Şeker, Mehmet Akif Yılmaz, CHP Milletvekili Tahsin Tarhan, MHP Milletvekili Saffet Sancaklı, Deniz Eğitim Öğretim ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Bülent Turan, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, İl Jandarma Komutanı Albay Yavuz Selim Kapancı, belediye başkanları, gaziler, siyasetçiler ve STK temsilcileri de katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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