Anadolu Otoyolu'ndaki kazada ağır yaralanan kişi öldü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Canlı Yayın
  • Bayramınız kutlu olsun
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Anadolu Otoyolu'ndaki kazada ağır yaralanan kişi öldü

AA

Anadolu Otoyolu'ndaki kazada ağır yaralanan kişi öldü

SAKARYA (AA) - Anadolu Otoyolu Düzce kesimindeki kazada ağır yaralanan 3 kişiden biri, Sakarya'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Otoyolun İstanbul istikametinde dün otomobilin devrilmesi sonucu yaralanan sürücü Ali Bolatoğlu, kaldırıldığı Hendek Devlet Hastanesi'ndeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Bolatoğlu'nun cenazesi, toprağa verilmek üzere Samsun'a gönderildi.

Yaralanan Ayşe ve Erdem Pamukçu'nun tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Bolatoğlu idaresindeki 60 TZ 163 plakalı otomobil, dün Anadolu Otoyolu Düzce geçişi İstanbul istikameti Gümüşova rampaları mevkisinde yoldan çıkarak devrilmiş, ağır yaralanan sürücü ile Ayşe ve Erdem Pamukçu, Hendek Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Akyazı'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Akyazı'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi ...
Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de bayramlaşma programı düzenlendi
YEREL HABERLER Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de bayramlaşma ...
Sakarya ve Düzce valileri, Ramazan Bayramı'nı depremzedelerle karşıladı
YEREL HABERLER Sakarya ve Düzce valileri, Ramazan Bayramı'nı ...
Akyazı'da bayramlaşma programı düzenlendi
YEREL HABERLER Akyazı'da bayramlaşma programı düzenlendi
Sakarya'da arife gecesi yaşatılan tömbelek geleneğiyle ihtiyaç sahipleri sevindiriliyor
YEREL HABERLER Sakarya'da arife gecesi yaşatılan tömbelek ...
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Sakarya'da Ramazan Bayramı hutbesini irat etti:
YEREL HABERLER Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Sakarya'da Ramazan ...
Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de bayram namazı kılındı
YEREL HABERLER Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de bayram namazı ...
Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce'den Ramazan Bayramı mesajı
YEREL HABERLER Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce'den ...
Anadolu Otoyolu'nda bayram tatili nedeniyle trafikte akıcı yoğunluk yaşanıyor
YEREL HABERLER Anadolu Otoyolu'nda bayram tatili nedeniyle trafikte ...
Sakarya'da işçileri taşıyan servis midibüsü devrildi: 2 ölü, 12 yaralı
YEREL HABERLER Sakarya'da işçileri taşıyan servis midibüsü devrildi: ...
Sakarya, Karabük ve Düzce'de arife gününde mezarlıklar ziyaret edildi
YEREL HABERLER Sakarya, Karabük ve Düzce'de arife gününde ...
Sakarya protokolünden Ramazan Bayramı mesajları
YEREL HABERLER Sakarya protokolünden Ramazan Bayramı mesajları
Sakarya Valisi Kaldırım'dan Ramazan Bayramı mesajı
YEREL HABERLER Sakarya Valisi Kaldırım'dan Ramazan Bayramı mesajı
Sakarya'da bariyerlere çarpan işçi servisindeki 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Sakarya'da bariyerlere çarpan işçi servisindeki 2 ...
Sakarya'da minibüsle otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Sakarya'da minibüsle otomobilin çarpıştığı kazada 4 ...
Sakarya'da meslek liseliler ihtiyaç sahipleri için ramazan pidesi üretti
YEREL HABERLER Sakarya'da meslek liseliler ihtiyaç sahipleri için ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.