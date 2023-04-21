Anadolu Otoyolu'ndaki kazada ağır yaralanan kişi öldü

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SAKARYA (AA) - Anadolu Otoyolu Düzce kesimindeki kazada ağır yaralanan 3 kişiden biri, Sakarya'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Otoyolun İstanbul istikametinde dün otomobilin devrilmesi sonucu yaralanan sürücü Ali Bolatoğlu, kaldırıldığı Hendek Devlet Hastanesi'ndeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Bolatoğlu'nun cenazesi, toprağa verilmek üzere Samsun'a gönderildi.

Yaralanan Ayşe ve Erdem Pamukçu'nun tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Bolatoğlu idaresindeki 60 TZ 163 plakalı otomobil, dün Anadolu Otoyolu Düzce geçişi İstanbul istikameti Gümüşova rampaları mevkisinde yoldan çıkarak devrilmiş, ağır yaralanan sürücü ile Ayşe ve Erdem Pamukçu, Hendek Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

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