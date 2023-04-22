SATSO Başkanı Altuğ'dan 23 Nisan mesajı

Ağaca düşen şimşek, Dünya'da daha önce eşi benzeri görülmemiş bir madde yarattı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

SAKARYA (AA) - Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Altuğ, mesajında, 23 Nisan'ın, Türk halkının büyük mücadelelerle kazandığı egemenlik hakkının simgesi olarak, Atatürk tarafından millet egemenliğini sonsuza kadar koruyacak çocuklara armağan edildiğini belirtti.

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlamanın gurur ve coşkusunu yaşadıklarını belirten Altuğ, dünyada çocuklara armağan edilen ilk ve tek bayram 23 Nisan'ın, Atatürk'ün, çocuklara duyduğu güvenin ve sevginin emsalsiz göstergesi olduğunu ifade etti.

Altuğ, çocuklara kendilerine emanet edilen değerleri ve öneminin anlatılması gerektiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 103. yılını coşkuyla kutladığımız bugünde, varlıklarıyla hayatımıza neşe katan çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı en içten duygularımla kutluyor, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere milli mücadelede emeği geçmiş olan herkesi en derin saygı ve rahmetle anıyorum."

Altuğ, depremden etkilenen çocuklara yönelik SATSO olarak başlattıkları oyuncak ve bayramlık kıyafet kampanyasında toplanan destekleri, 23 Nisan ve aynı zamanda Ramazan Bayramı vesilesiyle depremzede çocuklarla buluşturduklarını da sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.