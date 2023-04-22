Pamukova'da bir kişiyi silahla yaralayan şüpheli yakalandı

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SAKARYA (AA) - Pamukova ilçesinde silahla vurulan kişi ağır yaralandı, bir şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Elperek Mahallesi Mevlana Caddesi'nde T.Ç, henüz bilinmeyen nedenle tartıştığı E.D'ye (23) silahla ateş etti.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Pamukova Devlet Hastanesi'ne kaldırılan E.D, buradaki müdahalenin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.



Polis, olay yerinden kaçan zanlıyı suç aletiyle yakaladı.



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