Sakarya Valisi Kaldırım'dan 23 Nisan mesajı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Canlı Yayın
  • Bayramınız kutlu olsun
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sakarya Valisi Kaldırım'dan 23 Nisan mesajı

AA

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Sakarya Valisi Kaldırım'dan 23 Nisan mesajı

SAKARYA (AA) - Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kaldırım, mesajında, egemenliğin kayıtsız ve şartsız olarak millete bırakıldığı, Türk milletinin egemenliğini ve güçlü iradesini temsil eden Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 103'üncü yıl dönümü ile 23 Nisan'ı büyük gurur ve mutlulukla idrak ettiklerini belirtti.

Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara karşı duyulan güvenin ve sevginin bir ifadesi olarak bu bayramı armağan ettiğini anlatan Kaldırım, şu ifadeleri kullandı:

"Yakın zamanda ülkemizde meydana gelen ve 'asrın felaketi' olarak adlandırılan depremler ile akabinde yaşanan sel felaketlerine maruz kaldığımızdan dolayı her ne kadar çocuklarımıza armağan edilen bu özel bayramı hüzünlü şekilde idrak ediyor olsak da tarihin her safhasında çok büyük badireler atlatmış ve her zorluktan sonra yeniden ayağa kalkmasını bilmiş bu aziz millet, hangi koşulda olursa olsun, savaşlarda, afetlerde, kısacası her zorlukta, her sıkıntıda sımsıkı kenetlenmesini bilerek büyük sınav vermiş ve birlik beraberlik içerisinde el ele, gönül gönüle vererek her defasında yaralarını sarmasını bilmiştir."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Duran'dan huzurevi sakinlerine bayram ziyareti
YEREL HABERLER Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Duran'dan ...
Sahil kenti Sapanca'da bayram tatili yoğunluğu
YEREL HABERLER Sahil kenti Sapanca'da bayram tatili yoğunluğu
Pamukova'da bir kişiyi silahla yaralayan şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Pamukova'da bir kişiyi silahla yaralayan şüpheli ...
SATSO Başkanı Altuğ'dan 23 Nisan mesajı
YEREL HABERLER SATSO Başkanı Altuğ'dan 23 Nisan mesajı
Akyazı'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Akyazı'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi ...
Anadolu Otoyolu'ndaki kazada ağır yaralanan kişi öldü
YEREL HABERLER Anadolu Otoyolu'ndaki kazada ağır yaralanan kişi öldü
Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de bayramlaşma programı düzenlendi
YEREL HABERLER Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de bayramlaşma ...
Sakarya ve Düzce valileri, Ramazan Bayramı'nı depremzedelerle karşıladı
YEREL HABERLER Sakarya ve Düzce valileri, Ramazan Bayramı'nı ...
Akyazı'da bayramlaşma programı düzenlendi
YEREL HABERLER Akyazı'da bayramlaşma programı düzenlendi
Sakarya'da arife gecesi yaşatılan tömbelek geleneğiyle ihtiyaç sahipleri sevindiriliyor
YEREL HABERLER Sakarya'da arife gecesi yaşatılan tömbelek ...
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Sakarya'da Ramazan Bayramı hutbesini irat etti:
YEREL HABERLER Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Sakarya'da Ramazan ...
Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de bayram namazı kılındı
YEREL HABERLER Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de bayram namazı ...
Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce'den Ramazan Bayramı mesajı
YEREL HABERLER Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce'den ...
Anadolu Otoyolu'nda bayram tatili nedeniyle trafikte akıcı yoğunluk yaşanıyor
YEREL HABERLER Anadolu Otoyolu'nda bayram tatili nedeniyle trafikte ...
Sakarya'da işçileri taşıyan servis midibüsü devrildi: 2 ölü, 12 yaralı
YEREL HABERLER Sakarya'da işçileri taşıyan servis midibüsü devrildi: ...
Sakarya, Karabük ve Düzce'de arife gününde mezarlıklar ziyaret edildi
YEREL HABERLER Sakarya, Karabük ve Düzce'de arife gününde ...
Sakarya protokolünden Ramazan Bayramı mesajları
YEREL HABERLER Sakarya protokolünden Ramazan Bayramı mesajları
Sakarya Valisi Kaldırım'dan Ramazan Bayramı mesajı
YEREL HABERLER Sakarya Valisi Kaldırım'dan Ramazan Bayramı mesajı
Sakarya'da bariyerlere çarpan işçi servisindeki 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Sakarya'da bariyerlere çarpan işçi servisindeki 2 ...
Sakarya'da minibüsle otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Sakarya'da minibüsle otomobilin çarpıştığı kazada 4 ...
Sakarya'da meslek liseliler ihtiyaç sahipleri için ramazan pidesi üretti
YEREL HABERLER Sakarya'da meslek liseliler ihtiyaç sahipleri için ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.