Sakaryaspor, Boluspor maçının hazırlıklarını tamamladı

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SAKARYA (AA) - Sakaryaspor, Spor Toto 1. Lig'in 34. haftasında yarın sahasında Dyorex Boluspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.



Rüstemler Tesisleri'nde teknik direktör Taner Taşkın yönetiminde gerçekleştirilen ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.

Hazırlıklarını tamamlayarak kampa giren Sakarya temsilcisi, maç saatini beklemeye başladı.

İki takım, yarın saat 20.00'de Yeni Sakarya Atatürk Stadı'nda karşılaşacak.



Oynadığı 32 maçta 18 galibiyet, 1 beraberlik ve 13 mağlubiyet yaşayan Sakaryaspor, topladığı 55 puanla 5'inci sırada yer alıyor.

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