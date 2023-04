Akyazı Recep Tayyip Erdoğan Spor Kompleksi açılış töreni

SAKARYA (AA) - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Teröristlerle aralarına mesafe koyamayanlar ve koymayanlarla problemimiz var. Başka derdimiz yok. Bu milletin bekası, güvenliği, şehitlere saygı için teröristlerle aramıza mesafe koyacağız. Onlarla beraber olmayız, olmayacağız." dedi.

Sakarya'da Akyazı Recep Tayyip Erdoğan Spor Kompleksi açılış töreninde konuşan Akar, Ramazan Bayramı ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

Hep beraber büyük ve güçlü Türkiye için çalışırken kendilerine engel olmaya çalışıldığını belirten Akar, "Ülkemizin geleceğine, bekasına, güvenliğine birtakım tedbirler koyuyorlar, bunların başında PKK geliyor. Mehmetçiğin karşısında PKK duramıyor. Kazdıkları çukurlara gömdük, gömmeye devam ediyoruz. Bunların arkasında kim olursa olsun, bunları kim desteklerse desteklesin dün de bugün de gömeceğiz." diye konuştu.

Bakar Akar, 85 milyon vatandaşı terörden kurtarmakta kararlı olduklarına dikkati çekerek, "Kimse engelleyemeyecek. Onlara ister helikopter, silah, mühimmat versinler, bunların hiçbirinin kıymetiharbiyesi yok. Mehmetçiğin nefesi enselerinde. Bunu Allah'ın izniyle sizlerin sevgisi, güveni ve duasıyla bitireceğiz. Bunda kararlıyız. Ölürsek şehit, kalırsak gazi, durmak yok." ifadelerini kullandı.

14 Mayıs seçimlerinin önemine işaret eden Akar, şehitlerin kanlarıyla, gazilerin emeğiyle alınan bu kazanımlardan vazgeçmek isteyenlerin olduğunu ifade ederek, "Müsaade edecek miyiz? Bu önemli. Bunlar, terörist elebaşını tahliye edecekler. Bunlar, teröristlere cesaret verecekler. Silahlı Kuvvetleri Irak'tan, Suriye'den çekmek istiyorlar. Her şey başa dönecek. Buna müsaade etmeyeceksiniz. Evet, Allah'ın izniyle arkadaşlarım 14 Mayıs'ta da yapılması gereken ne varsa bunu milletimiz yapacak, buna inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

- "Milletimize güveniyoruz. Sizlere güveniyoruz"

Mehmetçiğin teröristlere karşı gereğini yaptığını vurgulayan Akar, şöyle devam etti:

"Daha önce bizimle yürüyen, bizimle beraber, bizim gibi düşünenler vardı. Fakat onlar şimdi başka yerlere gittiler. Teröristler, elebaşları bir şekilde bir partiyi motive ediyor, yönlendiriyor. Onlara etki ediyor, onlara dediklerini yaptırıyor. O parti de ittifakı etkiliyor. Onların başına gidiyor. Otobüsün ön tarafına PKK'lılar, YPG'liler binmiş. Ortasında HDP var. Arkasında Millet İttifakı var. Hepsi aynı otobüste. Daha önce bizimle beraber yürüyen, bizim gibi düşünen, bizim gibi anlayış içinde olanların gittikleri yerlere bakın. Bir koltuk için değer mi? Maalesef bunlar bu yolda gidiyorlar. Teröristlerle aralarına mesafe koyamayanlar ve koymayanlarla problemimiz var. Başka derdimiz yok. Bu milletin bekası, güvenliği, şehitlere saygı için teröristlerle aramıza mesafe koyacağız. Onlarla beraber olmayız, olmayacağız."

Bakan Akar, teröristlerin seçimlerden umut beklediğini ve kurtuluşlarını orada gördüklerini söyledi.

Sadece son 1 hafta içerisinde 21 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildiren Akar, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Ve mücadele yoğun şekilde devam ediyor. Burada bütün mesele, 14 Mayıs'ta herkesin bu zihniyeti bilerek, vatanını, milletini, bayrağını düşünerek, şehitlerimizin kanına saygı göstererek, şehit ailelerine hürmet ederek, onlara şükran duygusuyla, bu sorumlulukla sandığa gitmesi lazım. Bunu anlaması lazım. Herhangi bir şekilde yanlış karar, önümüzdeki günlerde bizi tekrar terörle mücadelede başa götürecek, her şeye yeni baştan başlayacağız. Buna inşallah müsaade etmeyeceksiniz. Milletimize güveniyoruz. Sizlere güveniyoruz."

- "Gelecek yıl neredeyse 30 büyükşehrimiz şehir hastanelerine kavuşmuş olacak"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, insanlığın kabusu olan bir salgın hastalık dönemi yaşandığını, Türkiye'nin buna karşı başarılı sınav verdiğini anlattı.

Şehir hastaneleri olmasaydı Türkiye'nin de salgın karşısında çaresiz kalacağını dile getiren Koca, "Herhangi bir vatandaşımız için şehir hastanesi ne anlama geliyor? Şehir hastanesi bir hastayı ikinci bir hastaneye muhtaç etmeyecek hastane demek. Tedavisi için neye ihtiyaç varsa en gelişmiş cihazından, en ileri uzmanına kadar hepsi orada. Aynı zamanda eğitim ve araştırma hastaneleri de olan şehir hastanelerinin imkanlarına çok az tıp fakültesi hastanesi sahip." dedi.

Bakan Koca, bazı kesimlerin şehir hastanelerine "israf" diye karşı çıktığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Şu anda 21 şehir hastanesinin sahibiyiz. Milletimizin hizmetine sunacağımız 14 yeni şehir hastanesinin inşaatı devam ediyor. Şehrinizin gururu olacak Sakarya Şehir Hastanemiz bunlardan biri. Gelecek yıl neredeyse 30 büyükşehrimizin her biri şehir hastanelerine kavuşmuş olacak. Biz memleketi sağlık ve sıhhat yolu yapmak için çalışıyoruz. Şu an yapımı devam eden, proje aşamasında olan sağlık yatırımı sayısını söyleyeyim mi? Tam 450. Önce Türkiye'nin sağlık sistemi tedavi edildi. İş öyle değişti. Devlet her seferinde millete uzanan şifa eli oldu. Şimdi deprem bölgesi Hatay'da yeni yatırımlar yapıyoruz. Defne ve İskenderun Devlet Hastanelerimiz daha önce ilan ettiğimiz gibi 60 gün gibi kısa sürede tamamlanacak. Hatay Şehir Hastanemizin projesi devam ediyor. Yer tespiti çoktan yapıldı."

Dünyada cesaret edilemeyen bir sağlık sistemine sahip olduklarından bahseden Koca, bunların hepsinin halkın vergileriyle olduğunu aktardı.

Bakan Koca, Türkiye'nin kendi doğal gazını çıkardığını hatırlatarak, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Kendi otomobilini, savaş gemisini, kendi cihazlarını, kendi aşısını üretti. Tek tek sayılamayacak olan şeylerin hepsi sizlerin vergileriyle oldu ama asıl önemli bir şey daha var. Siz, 'ben ülkem için bunları istiyorum' dediniz. Her seçimde iradenizi böyle beyan ettiniz. İradenizin sağlamasını yapmış olmanın güveniyle şimdi bu yapılanları, ekonomiden eğitime tüm beklentilerimiz için birer teminat mektubu kabul edin. Türkiye, hayalleri ve bu hayallerini gerçekleştirme imkan ve cesareti olan insanların ülkesi olacaksa kararlı bir yenilikçiliğe ihtiyaç duyacak. Bu da kendini tekrar etmeyen bir liderle mümkündür.

Yıllara göre Cumhurbaşkanımızın gündeme aldığı projelere bakın. Bir dönem altyapı ön plandaydı. Bugün doğal gazı, savunma teknolojilerini konuşuyoruz. Şu an dünya genelinde bunaltıcı ekonomik koşullar var. Bizde de var. Kabul ediyor ama soruyorum; kendi otomobilini, kendi silahını, savaş gemisini yapan, kendi doğal gazını çıkaran bir ülke, aynı iradeyle ekonomik zorlukların üstesinden kolaylıkla gelmez mi? Olmaz denilenleri başaran bir irade var. Emin olun, yarınlar müreffehtir. Bir tercih varsa Türkiye'ye inanmakla inanmamak arasındadır. Tercih günü düşünmekle, bugünü ve yarını birlikte düşünmek arasındadır. Menzili uzun olan kişi, yolun ilk bakışta görünen kısmını aşıp geçecektir. Milli iradenin bayramı bugünden kutlu olsun."

- Akyazı Recep Tayyip Erdoğan Spor Kompleksi

Akyazı Belediyesi ile Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Spor Toto Teşkilatı arasında imzalanan protokol kapsamında inşa edilen kompleksin ihalesi 21 Eylül 2021'de yapıldı.

Yaklaşık 80 milyon liralık bedelle inşa edilen kompleksin, 40 milyon lirası Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından karşılandı.

Toplam 19 bin metrekare alan üzerine kurulu 8 bin 100 metrekare inşaat alanına sahip tesiste 60 santimetre çapında yaklaşık 20 bin metre jet kolon ile zemin iyileştirmesi yapıldı.

Temeli 3 Aralık 2021'de atılan tesiste 1000 kişilik spor salonu, yarı olimpik yüzme havuzu, gençlik merkezi, profesyonel ölçülerde tenis kortu, çocuk oyun grupları, spor aletleri ve yürüyüş yolu yer alıyor.

Akyazı Belediyesi 2023 yılı nisan ayı olağan meclis toplantısında alınan kararla tesise "Akyazı Recep Tayyip Erdoğan Spor Kompleksi" ismi verildi.

