Akyazı Recep Tayyip Erdoğan Spor Kompleksi açılış töreni

SAKARYA (AA) - Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Bu aziz millet, inşallah 7'li masaya 14 Mayıs'ta en güzel cevabı sandıkta verecektir. Aziz milletimiz inanç özgürlüğü alanında elde ettiği kazanımların kaybedilmesine müsaade etmeyecektir." dedi.

Sakarya'da Akyazı Recep Tayyip Erdoğan Spor Kompleksi açılış töreninde konuşan Erbakan, vatandaşların Ramazan Bayramı'nı tebrik etti.

Ülke ve milletin 14 Mayıs'ta tarihi seçim yaşayacağına değinen Erbakan, "Bu seçimde iki ana eksen oluşmuş durumda. Bunlardan biri, sol sosyalist, komünist, ateist, ne kadar unsur varsa hepsinin bir araya geldiği 7'li masa." diye konuştu.

Erbakan, PKK yöneticilerinin ve FETÖ'nün yurt dışına kaçmış yöneticilerinin "7'li masaya" destek olduğunu savunarak, "İşte daha birkaç gün evvel Almanya'nın Düsseldorf kentinde, Alman basınında da geniş yer bulacak şekilde PKK'lı terörist Cemil Bayık, açıkça Sayın Kılıçdaroğlu'na ve 7'li masaya destek istiyor. Bunlar işte seçim kampanyası yapıyor ve 7'li masa çıkmış diyor ki, 'Ayasofya'nın cami yapılması yerinde bir hareket olmadı. Biz iktidar olursak Ayasofya'yı tekrardan müze olarak hizmete açacağız' diyor. İşte böyle bir 7'li masa." şeklinde konuştu.

Millet İttifakı'nın, HDP'nin 11 maddelik tutum belgesini kabul ettiğini aktaran Erbakan, şunları kaydetti:

"Ne var bu 11 maddelik tutum belgesinde? Özerklik var, yerinden yönetim var, eyalet sistemine geçiş var. Türkiye'nin bölünmesi ve parçalanması var. HDP'nin tutum belgesini kabul ettik de ne demek? Yine bu tutum belgesinin içerisinde Suriye'nin kuzeyindeki teröre karşı yapılan operasyonların durdurulması var. Suriye'nin kuzeyinin PYD'ye, YPG'ye teröristlere teslim edilmesi var. 'Böyle bir tutum belgesini biz tamamıyla kabul ettik.' diyen bir CHP ve 7'li masa. Sadece bunlar değil '4-6 yaş arasındaki çocuklara okul öncesi dönemde çocuklarımıza Kur'an öğretilmesi çağ dışılıktır, Taliban zihniyetidir' diyen bir yedili masayla karşı karşıyayız."

Erbakan, söz konusu ittifaktaki bazı yetkililerin, LGBT akımlarını ve eş cinsel evlilikleri normal gördüklerini, göreve gelmeleri halinde cami hoparlörlerinden yüksek sesle ezan okunmasının önüne geçecekleri yönünde açıklamalar yaptıklarını anlattı.

"Bu inançlı milletin oyuna ihtiyaç duydukları sırada bunları söyleyen yarın bir gün Allah vermesin iktidar olursa neler yapmaz?" diyen Erbakan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Biz ne dedik? Biz dedik ki, bu CHP'nin genetik yapısı hiçbir zaman değişmiyor. Ne kadar makyaj yaparsa yapsın, ne kadar 'helalleşiyorum' derse desin, ne kadar kıyafetini değiştirirse değiştirsin. Temel özellikleri, genetik özellikleri değişmiyor. İşte bu ifadeler de bunun açık göstergesi. Diğer taraftan iktidar kanadı Meclis'te başörtüsüne anayasal güvence getirmek için girişimde bulundu. Ne dedi bu 7'li masa Meclis'teki temsilcileri 'hayır' bize gelmeyin. Biz buna onay vermeyiz. Neden onay vermiyormuş? Çünkü bu anayasal güvencenin ifadelerinin içerisinde laikliğe aykırı ifadeler varmış.

Alın size 28 Şubat zihniyeti. Bunlar Türkiye'yi yeniden 28 Şubat'ın karanlıklarına götürmenin peşindeler. Allah muhafaza buyursun. İşte biz de diyoruz ki, bu aziz millet, inşallah 7'li masaya 14 Mayıs'ta en güzel cevabı sandıkta verecektir. Allah'ın izniyle aziz milletimiz inanç özgürlüğü alanında elde ettiği kazanımların kaybedilmesine müsaade etmeyecektir. Sekiz başlı bir yönetimin karanlığına ve kaosuna bu ülkeyi teslim etmeyecektir. Bir maceraya mahal vermeyecektir."

- "Bizim düşmanımız PKK, uzantısı HDP, YPG, PYD"

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Ramazan Bayramı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

Mustafa Kemal Atatürk, aziz şehitler ve gazileri rahmetle anan Destici, bu vatanı emlak ofisinden satın almadıklarını, şehit kanları vererek aldıklarını dile getirdi.

Vatanın birliğine, ülkenin bütünlüğüne, milletin dirliğine göz diken kim olursa olsun vatanseverler, milletseverler ve Cumhur İttifakı’nın mensupları olarak, onların hayallerini zindana, rüyalarını da kabusa çevireceklerini ifade etti.

Destici, Cumhur İttifakı adayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilk turda seçilerek göreve devam edeceğini söyleyerek, farklı etnik kökenden insanların bir arada yaşadığı huzur ortamını kimseye bozdurmayacaklarını kaydetti.

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştiren Destici, "Kürtler kardeşimiz, biz hiçbir zaman Türk, Kürt, Alevi, Sünni ayrımı yapmadık. Bizim düşmanımız PKK, uzantısı HDP, YPG, PYD. Sen açıkça söyle, PKK senin düşmanın mı, dostun mu? Ey Kılıçdaroğlu, yüreğin yetiyorsa çık, 'PKK benim düşmanım, onun uzantısı HDP benim düşmanım, Suriye'deki uzantısı YPG, PYD benim düşmanım’ de. Diyebiliyor musun, diyemiyorsun. Çünkü onlarla işbirliği içerisindesin." iddiasında bulundu.

Destici, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e de seslenerek, Kılıçdaroğlu'nun HDP yetkilileriyle görüşmesinin içeriğini Kılıçdaroğlu'na sormasını istedi.

Akşener’in ve partisinin Türk milliyetçisi olmadığını savunan Destici, "Onlar çakma milliyetçiler, fason milliyetçiler. Gerçek milliyetçiler buradadır, buradayız ve burada olmaya devam edeceğiz." dedi.

Destici, son yıllarda başta savunma sanayi olmak üzere birçok alanda atılım gerçekleştirildiğini ve Karadeniz doğal gazının karaya bağlandığını anımsatarak, "Cumhurbaşkanımız 1 yıl boyunca evlerde kullanılan gaz bedava müjdesi verdi. Sayın Kılıçdaroğlu sana da bedava, Akşener'e de bedava. Fakat sana üzücü haberim var. Kandil'deki dostlarına yok, onlara İHA, SİHA, akıllı bomba, roket var roket." diye konuştu.

Kılıçdaroğlu'nun siyasi bölücülük yaptığını ve Türk-Kürt, Alevi-Sünni kavgası çıkarmaya çalıştığını iddia ederek, Kürt, Alevi, Arap, Türkmen, Çerkes, Boşnaklarla büyük Türk milleti olduklarına dikkati çekti.

Türkiye'nin elde ettiği zaferlerin devam edeceğini vurgulayan Destici, Suriye'nin kuzeyinde terör devleti kurulmasına müsaade etmeyeceklerinin altını çizdi.

Destici, Kılıçdaroğlu'nun, "Güneyimizde bir başkası olacağına PYD olsun" dediğini aktararak, "PYD kim PKK, yani PKK olsun diyor. Onların kimlikleri, yüzlerindeki perde bu şekilde iniyor. Bunlara 14 Mayıs'ta müsaade edecek miyiz? İyi bir ders verecek miyiz? Sandıkta cumhurbaşkanımızı birinci turda çıkaracak mıyız? Cumhur İttifakı'nı zaferle çıkaracak mıyız?" ifadesini kullandı.

Açılışa, Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, AK Parti Genel Başkanı Yardımcısı ve Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz, MHP Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Muhammed Levent Bülbül, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, AK Parti Sakarya İl Başkanı Yunus Tever, Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan ve AK Parti Sakarya milletvekili adayları katıldı.

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