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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yeni Altay Tankı testler için TSK'ya teslim edildi

AA

Yeni Altay Tankı testler için TSK'ya teslim edildi

SAKARYA (AA) - BMC Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, "Yeni Altay Tankımız 10 yıl öncesinde yola çıkılan prototipten tamamen farklı tamamen yeni bir model. İlk prototipte yer alan ancak sonrasında ilgili ülkelerinden ihracat lisansı alınamayan tüm alt sistemlerin yerine BMC AR-GE ve tasarım ekipleri tarafından tamamen yerli ve milli sistemler geliştirildi." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Milli Savunma Bakanlığı Arifiye Yerleşkesi'nde gerçekleştirilen Yeni Altay Tankının Testler İçin Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) Teslimi Töreni'nde konuşan Tosyalı, Ramazan Bayramı'nı kutladı.

Ülkenin geleceği ve güvenliği açısından böylesine kritik bir projede 70 yıllık sanayicilik kültürüne sahip Tosyalı Holding'e güvenilmesinin, sanayide 50 yılı aşan şahsi tecrübelerine duyulan itimadın kendisini başından beri motive eden en önemli unsur olduğunu kaydetti.

Tosyalı, bu projenin ülkenin savunma sanayi alanında oyun kurucu haline gelmesi yolunda önemli bir adım olacağı için heyecanlarının her geçen gün katbekat arttığını belirterek "Yeni Altay Tankı için yola çıktığımızda bu konuyu bir ticari mesele olarak görmedik. Aksine ülkemizin geleceği ve güven dolu yarınları için hep birlikte yola çıktığımız milli bir mesele olarak gördük. BMC ile böyle milli bir projenin parçası olmak bu gururu milletimiz ve devletimizle birlikte yaşamak bizim için büyük bir onur. Tüm süreç boyunca devletimizin tüm kurumları ve Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ile güçlü bir işbirliği içerisinde çalıştık." dedi.

- "Bu tesiste yaklaşık 40 milyon dolarlık bir yatırım ve altyapı kurulumu sağladık"

BMC'nin bu tesisteki faaliyetlerini 2019 Ağustos'tan beri Milli Savunma Bakanlığı kontrolünde ve denetiminde sürdürdüğünü anlatan Tosyalı şu ifadeleri kullandı:

"İçinde bulunduğumuz bu tesisin çalışma ve üretim alanlarının altyapısını geliştirmek, verimliliği arttırmak, yerli ve milli çözümlerle tezgahları yenilemek üzere yatırımlarımızı sürdürüyoruz. Türk Silahlı Kuvvetleri envanterindeki paletli araçlar için bu tesiste gerçekleştirilen yürür aksam, optik parça imalatı, motor transmisyon yenileştirme hizmetlerini de geliştiriyor, ordumuzun ihtiyaçlarını zamanında ve eksiksiz olarak karşılamak üzere aralıksız çalışıyoruz. Yeni Altay Tankı'nın yanı sıra yeni nesil Fırtına Obüsü, Altuğ Zırhlı Personel Taşıyıcı aracımızı da burada geliştirdik. Ayrıca BMC Power ile Avrupa'nın sayılı motor ve transmisyon test merkezlerinden birinin bu tesiste kurulmasını sağladık. Türkiye'nin 400 beygir gücündeki ilk yerli ve milli askeri motorlarının seri üretimini de yine bu tesiste gerçekleştirdik. Buradaki bütün taahhütlerimizi Milli Savunma Bakanlığı ile yaptığımız protokol ve plana uygun olarak gerçekleştiriyoruz. Böylece tüm bu anlattığım çalışmalarla bugüne kadar bu tesiste yaklaşık 40 milyon dolarlık bir yatırım ve altyapı kurulumu sağladık."

Tosyalı olarak BMC'nin çoğunluk hisselerini aldıktan sonra yaptıkları yatırımlar, uluslararası pazarlarda sahip oldukları itibar ve buna bağlı olarak ortaya koydukları üretim ve ihracat performansı sayesinde BMC'nin 2022'de savunma sanayi kara aracı üreticileri arasında birinci ve ihracat lideri olduğunu aktaran Tosyalı, savunma sanayi genelinde de en çok ihracat yapan 5'inci şirket konumuna ulaştıklarını kaydetti.

Tosyalı, savunma sanayi ekosistemine daha uygun ve tamamen kendi imkanlarıyla aldıkları arazideki fabrikanın temelini çok yakında atacaklarını belirterek "Yeni Altay Tankı'mız ve geliştirdiğimiz birçok zırhlı savunma ve muharebe aracının seri üretimini de bu yeni fabrikamızda yapacağız. Daha önce bu yatırım için planlanan Karasu'daki arazimizi de devletimize teslim ettik. Bu konudaki gerekçelerimizi dinleyip bizlerin önünü açan sayın Cumhurbaşkanı'mıza da özellikle şükranlarımızı arz ediyorum." dedi.

- "Türk insanının istediğinde neler başarabileceğini gösteren en iyi örneklerden biri"

Bugünlere kolay gelmediklerini, bugün üretimini tamamladıkları 2 Yeni Altay Tankı'nı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katıldığı törenle TSK'ya teslim ettiklerini aktaran Tosyalı şöyle devam etti:

"Yeni Altay Tankımız 10 yıl öncesinde yola çıkılan prototipten tamamen farklı tamamen yeni bir model. İlk prototipte yer alan ancak sonrasında ilgili ülkelerinden ihracat lisansı alınamayan tüm alt sistemlerin yerine BMC AR-GE ve tasarım ekipleri tarafından tamamen yerli ve milli sistemler geliştirildi. Ayrıca muharebe sahasının değişen ihtiyaçları doğrultusunda tankımıza teknolojik, dijital ve mekanik olarak birçok yeni sistem entegre edildi. Türkiye'de yaklaşık 25 yıllık bir mücadelenin sonunda ilk yerli ve milli tank BMC tarafından üretilerek Türk Silahlı Kuvvetlerimizin hizmetine sunulacak hale geldi. Bu ülkemiz ve milletimiz adına gurur verici bir gelişme."

Tosyalı, Türkiye'nin mühendisleri teknoloji, inovasyon ve AR-GE ile Yeni Altay Tankı projesini hayata geçirmek için büyük bir özveriyle çalıştığını dile getirerek mühendisliği, tasarımı, üretimi, test faaliyetleri ve motorlarının geliştirilmesinin Türkiye için ayrı bir değer olan Türk mühendisler ve tasarımcılar tarafından yapıldığını bildirdi.

Bu projenin paydaşları olarak bu ülkenin önemli meselelerinden birine çözüm ürettiğini bilerek büyük bir heyecan ve motivasyon ile çalıştıklarını belirten Tosyalı, mühendislik, teknik, yazılım, donanım başta olmak üzere geniş bir ekip bu vizyoner hedef doğrultusunda birlik ve beraberlik ruhuyla Türkiye'nin bir hayalini daha gerçekleştirmek için tüm birikimlerini ortaya koyduklarını anlattı.

Tosyalı, böylece ortaya en ileri teknolojilerin kullanıldığı, yüksek yerlilik oranına sahip dünyadaki benzerlerinden çok daha üstün özellikleri olan ve ordunun ihtiyaçlarına göre geliştirilen bir eser ortaya çıktığını dile getirerek "Bundan daha da heyecan verici olanı ise Yeni Altay Tankı'mızı inşallah BMC Power tarafından tamamen yerli ve milli olarak üretilen Batu Güç Grubuyla buluşturup gücüne güç katarak ülkemizin savunma sistemine kazandıracağız. Ömrünü sanayiciliğe vakfetmiş biri olarak bunca yıllık sanayicilik hayatımın en gurur verici yatırımı Yeni Altay Tankı olacak çünkü bu kişisel bir başarı değil, ülkemizin ve insanımızın başarısı. Türk insanının istediğinde neler başarabileceğini gösteren en iyi örneklerden biri." ifadesini kullandı.

BMC olarak Yeni Altay Tankı gibi ülke için çok önemli bir projede kendilerine duyulan güvene layık olmak için var güçleriyle çalışarak bu yolda kararlılıkla yürümeyi sürdüreceklerini bildiren Tosyalı sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu yolda bugüne kadar bizden desteklerini ve her türlü yardımlarını esirgemeyen başta zatı devletleri Cumhurbaşkanı'mıza, Milli Savunma Bakanımız Hulusi Akar paşamıza, Savunma Sanayii Başkanı'mız İsmail Demir Hoca'mıza, tankımızda kullanılan birçok sistem için BMC'nin birlikte çalıştığı çok kıymetli iş ortaklarımıza ve emeği geçen tüm çalışan kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum. Yeni Altay Tankı'mız şanlı ordumuza ve milletimize hayırlı olsun."


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