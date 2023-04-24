Kocaali'de düğünde kuru sıkı silahla tehlikeli şekilde ateş eden kişiye idari para cezası

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SAKARYA (AA) - Kocaali'de halasının oğlunun düğününde damadın üzerinden havaya kuru sıkı silahla ateş açan kişiye idari para cezası verildi.

İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, Yeni Mahalle'de iki gün önceki düğünde M.K'nın, halasının oğlu olan damadın üzerinden havaya ateş ettiği görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından harekete geçti.



İnceleme kapsamında, "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" suçlamasıyla M.K'nın ifadesine başvuruldu.

Silah ve mermilerine el koyan ekipler, ilgili kanun maddesinden M.K'ya 5 bin 250 lira idari para cezası uyguladı.



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