Akyazı'da duvara çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

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SAKARYA (AA) - Akyazı ilçesinde duvara çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Karaçalılık Mahallesi Ada Caddesi'nde seyreden 54 PG 747 plakalı otomobilin sürücüsü K.G. (22), karşı yönden gelen Y.E (50) yönetimindeki 06 YBV 51 plakalı dönüş yapan kamyonete çarpmamak için manevra yaptı.

Kontrolden çıkan araç, önce kaldırıma sonra da yol kenarındaki duvara çarptı.

İhbar üzerine kaza mahalline sevk edilen sağlık ekipleri, yaralı sürücüyü Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.



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