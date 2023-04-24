Akyazı'da duvara çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Akyazı'da duvara çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

AA

Akyazı'da duvara çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

SAKARYA (AA) - Akyazı ilçesinde duvara çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Karaçalılık Mahallesi Ada Caddesi'nde seyreden 54 PG 747 plakalı otomobilin sürücüsü K.G. (22), karşı yönden gelen Y.E (50) yönetimindeki 06 YBV 51 plakalı dönüş yapan kamyonete çarpmamak için manevra yaptı.

Kontrolden çıkan araç, önce kaldırıma sonra da yol kenarındaki duvara çarptı.

İhbar üzerine kaza mahalline sevk edilen sağlık ekipleri, yaralı sürücüyü Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Sakarya'da kömür tozu üretilen tesiste çıkan yangın söndürüldü
YEREL HABERLER Sakarya'da kömür tozu üretilen tesiste çıkan yangın ...
Kocaali'de düğünde kuru sıkı silahla tehlikeli şekilde ateş eden kişiye idari para cezası
YEREL HABERLER Kocaali'de düğünde kuru sıkı silahla tehlikeli ...
Doğu Marmara ve Batı Karadeniz illerinde öğrenciler dersbaşı yaptı
YEREL HABERLER Doğu Marmara ve Batı Karadeniz illerinde öğrenciler ...
İlkbaharla canlanan Maden Deresi doğaseverleri bekliyor
YEREL HABERLER İlkbaharla canlanan Maden Deresi doğaseverleri ...
Yeni Altay Tankı'na ASELSAN'dan teknoloji desteği
YEREL HABERLER Yeni Altay Tankı'na ASELSAN'dan teknoloji desteği
Erdoğan: İnşallah TCG Anadolu'nun 2 katı büyüklüğündeki uçak gemisini de yapacağız (2)
YEREL HABERLER Erdoğan: İnşallah TCG Anadolu'nun 2 katı ...
Savunma Sanayii Başkanı Demir, Yeni Altay Tankı'nın Testler İçin TSK'ya Teslimi Programı"nda konuştu:
YEREL HABERLER Savunma Sanayii Başkanı Demir, Yeni Altay Tankı'nın ...
Yeni Altay Tankı testler için TSK'ya teslim edildi
YEREL HABERLER Yeni Altay Tankı testler için TSK'ya teslim edildi
Erdoğan: İnşallah TCG Anadolu'nun 2 katı büyüklüğündeki uçak gemisini de yapacağız
YEREL HABERLER Erdoğan: İnşallah TCG Anadolu'nun 2 katı ...
Akyazı Recep Tayyip Erdoğan Spor Kompleksi açılış töreni
YEREL HABERLER Akyazı Recep Tayyip Erdoğan Spor Kompleksi açılış ...
Akyazı Recep Tayyip Erdoğan Spor Kompleksi açılış töreni
YEREL HABERLER Akyazı Recep Tayyip Erdoğan Spor Kompleksi açılış ...
Sakaryaspor, Boluspor maçının hazırlıklarını tamamladı
YEREL HABERLER Sakaryaspor, Boluspor maçının hazırlıklarını ...
Sakarya Valisi Kaldırım'dan 23 Nisan mesajı
YEREL HABERLER Sakarya Valisi Kaldırım'dan 23 Nisan mesajı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Duran'dan huzurevi sakinlerine bayram ziyareti
YEREL HABERLER Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Duran'dan ...
Sahil kenti Sapanca'da bayram tatili yoğunluğu
YEREL HABERLER Sahil kenti Sapanca'da bayram tatili yoğunluğu
Pamukova'da bir kişiyi silahla yaralayan şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Pamukova'da bir kişiyi silahla yaralayan şüpheli ...
SATSO Başkanı Altuğ'dan 23 Nisan mesajı
YEREL HABERLER SATSO Başkanı Altuğ'dan 23 Nisan mesajı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.