Akyazı'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

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SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Akyazı ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Batakköy Mahallesi Şehit Furkan Çelik Caddesi'nde Müjdat Ö. idaresindeki 54 SK 379 plakalı otomobil, akaryakıt istasyonundan çıkan Ahmet B'nin kullandığı 54 AGV 191 plakalı otomobille çarpıştı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücüler ile Yusuf S. ve Mustafa A. ambulansla Akyazı Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Öte yandan kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.



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