Sakarya'da arıcıların tescilli kestane balı üretimi hazırlıkları başladı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Kocaali ilçesinde, coğrafi işaretli "Çamdağı Kestane Balı" üreten arıcılar, haziran ayında yapılacak sağıma hazırlanıyor.

Kocaali Belediyesince geçen yıl tescil ettirilen kestane balı, yaklaşık 900 metre rakımdaki Çam Dağı bölgesinde, başta kestane ağacı olmak üzere diğer çiçekli bitkilerden salgılanan nektarların arılar tarafından toplanmasıyla oluşuyor.

Kahverengi ve tonlarındaki renklere, bitki örtüsüne özgü koku ile nispeten acı ve buruk tada sahip balın üretimi için hazırlıklara başlandı.

Kovan ve bal mumlarını hazırlayan ilçedeki arıcılar, mevcut kovanlardaki arıları da her gün kontrol ediyor. Üreticiler ayrıca arıların güçsüz kalmaması için kovanlara şerbet ve arı keki veriyor.

Bal üreticisi Selçuk Uzun, AA muhabirine, bahar aylarında başlayan hazırlıkların en önemli kısmının arıyı hastalıklardan korumak ve kurtarmak olduğunu belirtti.

Bit ve ishal ilaçlarının düzenli verilmesi gerektiğini anlatan Uzun, "Bahar aylarında rutubetten dolayı kovanları temizlememiz gerekiyor. Daha sonra mum ve çıta çekmemiz, arılar ilerlediği zaman mumlarını vermemiz gerekiyor. Bunların amacı arıyı güçlü şekilde kestane balına hazırlamak." dedi.

Uzun, coğrafi tescil çalışmaları için Belediye Başkanı Ahmet Acar ve ekibine teşekkür ederek, ilçeyi bal üretiminde iyi noktaya taşımayı amaçladıklarını dile getirdi.

Kestane balını, tescil işlemlerinden önce çok uygun fiyatlara sattıklarını aktaran Uzun, "Tescil edildikten sonra arıcıları çok memnun edebilecek fiyatlara satmaya başladık. Geçen yıllarda 250 ila 300 lira arasındaydı. Bu sene arıcı arkadaşlarla hedeflediğimiz fiyat 600 ila 700 lira arası."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.