AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz, tarım merkezlerini gezdi

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SAKARYA (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Uygulamalı Tarım ve Çiftçi Eğitim Merkezi (UTÇEM) ile Seracılık Mükemmeliyet Merkezi'ni ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, UTÇEM alanını gezen Yavuz ve Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, 27 türden 65 meyvenin yetiştirildiği merkezde incelemede bulundu, yetkililerden bilgi aldı.

Daha sonra Akyazı Seracılık Mükemmeliyet Merkezi'ne geçen Yavuz, Türkiye'de ilk olma özelliğine sahip domates üretim merkezini inceledi gezdi.

Ziyaretlere ilişkin konuşan Yavuz, Sakarya'nın tarımsal alanda oldukça verimli bölge olduğunu belirtti.

Verimliliği harekete geçirmek için bu alanda gerekli adımların atılması gerektiğini anlatan Yavuz, "Sayın Başkanımız Ekrem Yüce elini taşın altına koyarak, şehrimiz için bu verimliliği harekete geçirdi. Son teknolojik sistemle kurulmuş iki devasa tarım merkezini ziyaret ettik. Buralar bomboş araziyken çok yüksek oranda katma değer üreten bir alana dönüştürülmüş." ifadesini kullandı.

Çalışmalar ve ürünler hakkında bilgi veren Yüce, şehrin kaynaklarından en üst düzeyde yararlanmayı ve üretim odaklı çalışma anlayışıyla hareket etmeyi sürdüreceklerini kaydetti.





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