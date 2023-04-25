Sakarya'da yangın çıkan tek katlı ev ile baraka kullanılamaz hale geldi

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SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Akyazı ilçesinde tek katlı evde çıkan ve yanındaki barakaya da sıçrayan yangın söndürüldü.

Civelek Mahallesi Yongalık Caddesi'nde, Ramazan Bayramı dolayısıyla Fransa'dan gelen Hasbi Fırat'a (81) ait tek katlı evde yangın çıktı.

Alevleri fark eden komşularının ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ev ile bitişiğindeki barakayı saran alevlere müdahale eden ekipler, uzun uğraşlar sonucu yangını söndürdü.

Ev ve barakanın kullanılamaz hale geldiği yangının, sobadan çıktığı değerlendiriliyor.





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