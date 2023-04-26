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Sakarya'da yolcu otobüsüne çarpıp takla atan otomobilde biri ağır 4 kişi yaralandı

AA

Sakarya'da yolcu otobüsüne çarpıp takla atan otomobilde biri ağır 4 kişi yaralandı

SAKARYA (AA) - Anadolu Otoyolu'nun Akyazı kesiminde meydana gelen trafik kazasında aynı aileden biri ağır 4 kişi yaralandı.

Otoyolun Ankara istikametinde seyreden Ecevit G. idaresindeki 34 FK 5330 plakalı otomobil, Akyazı geçişinde aynı yönde giden yolcu otobüsüne çarptı. Kontrolden çıkan araç, takla atarak İstanbul yönüne geçti.

Kazada, sürücü ile ailesinden Nahide, Medine ve Muhammet G. yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri ile Sakarya Arama Kurtarma ve Yangın Timi sevk edildi.

Ters dönen araçtan diğer sürücüler tarafından çıkarılan yaralılar, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Nahide G'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle uzun araç kuyruğunun oluştuğu otoyolda ulaşım, temizlik çalışması ve otomobilin kaldırılmasının ardından normale döndü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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