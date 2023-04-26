Anadolu Otoyolu Sakarya kesimindeki montaj çalışması dolayısıyla trafik kontrollü durdurulacak

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SAKARYA (AA) - Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde Bekirpaşa Kavşağı mevkisindeki montaj çalışması dolayısıyla trafiğin iki yönde de kısa aralıklarla durdurulacağı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Bekirpaşa Kavşağı mevkisinde kaplama üstü yön levhası montajının yapılacağı belirtildi.

Çalışmalar kapsamında otoyol trafiğinin kontrollü olarak durdurulacağı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kaplama üstü yön levhalarının montaj çalışmaları esnasında, otoyol üzerindeki ulaşım, iki yönlü olarak 15 dakikalık kontrollü kesintiler halinde trafiğe kapatılacaktır. Çalışmalar, 26 Nisan'da (çarşambayı perşembeye bağlayan) gece 00.00 ile 05.00 arasında yapılacaktır."

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