Kahramanmaraş'ta kurulacak "Kardeşlik Çarşısı" için Sakarya'dan 40 konteyner gönderildi

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SAKARYA (AA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesince, 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta kurulacak "Kardeşlik Çarşısı" için hazırlanan 40 konteyner yola çıkarıldı.

Depremlerin ardından Kahramanmaraş'ta kurulacak 40 dükkanlı "Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kardeşlik Çarşısı" için 40 konteyner hazırlandı.

Konteynerlerin bölgeye gönderilmesi dolayısıyla Arifiye Garı'nda düzenlenen uğurlama töreninde konuşan Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, deprem bölgesine konteyner yüklü beşinci treni gönderdiklerini söyledi.

Deprem bölgesine gönderdikleri yardımlar, devam eden çalışmalar ve bölgede yürüttükleri faaliyetlerden bahseden Yüce, "Sakarya Büyükşehir Belediyesi, diğer katılımcılar ve STK'larımızın da destekleriyle depremzedelerimize konutlarında yardımcı olduğumuz gibi ticaretlerinde de yardımcı olmaya gayret gösteriyoruz." dedi.

Yüce, depremzedelerin hayatlarının bir an önce normale dönmesi ve yaralarına merhem olmak için çalışmaya devam ettiklerini dile getirdi.

Bölgede hayat normale dönene kadar çalışmalarının süreceğini vurgulayan Yüce, çalışmalara destek verenlere teşekkür etti.

Daha sonra konteynerleri taşıyan tren, bölgeye hareket etti.

Öte yandan Sakarya Büyükşehir Belediyesince depremlerden etkilenen Hatay'ın İskenderun ilçesinde 250 konteynerden kurulacak "Sakarya Kardeşlik Kenti" için de 164 konteyner gönderilmişti.

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