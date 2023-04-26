Akyazı'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

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SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Akyazı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Yağcılar Mahallesi'nde 54 EE 803 plakalı otomobiliyle ilerleyen Hamza G. hatalı sollama yaptığı öne sürülen minibüse çarpmamak için manevra yaptı.



Kontrolden çıkan otomobil, Alparslan K'nin kullandığı 34 EUJ 983 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada yaralanan Alparslan K. ambulansla Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



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