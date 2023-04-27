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Sakarya'da Kozluk Köprülü Kavşağı ve Karapürçek-Akyazı il yolunun temeli atıldı

AA

Sakarya'da Kozluk Köprülü Kavşağı ve Karapürçek-Akyazı il yolunun temeli atıldı

SAKARYA (AA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu, Kozluk Köprülü Kavşağı ve Karapürçek-Akyazı İl Yolu Projesi'ne ilişkin, "Mevcut yolun fiziksel ve geometrik standartlarını yükseltecek projemizle Karapürçek ve Akyazı'ya hızlı ve konforlu erişim imkanı tesis edilecektir." dedi.

Kozluk Köprülü Kavşağı ve Karapürçek-Akyazı il yolu temel atma töreninde konuşan Uraloğlu, projenin, Sakarya'nın ulaşım standardını yükseltecek yatırımlar arasında yer aldığını söyledi.

Uraloğlu, doğası ve termal kaynaklarıyla sunduğu alternatif turizm imkanları sayesinde sanayinin yanında turistik açıdan da önemli potansiyel taşıyan şehirde hayata geçirdikleri kara yolu yatırımlarıyla ulaşım standardını yükselttiklerini ifade etti.

Yapım çalışmalarını başlattıkları Karapürçek-Akyazı il yolunun 15 kilometre uzunluğunda projelendirildiğini dile getiren Uraloğlu, proje bünyesinde toplam uzunluğu 92 metre olan 3 köprü inşa edileceğini bildirdi.

Uraloğlu, D-100 kara yolunun Kozluk mevkisinde inşa edilecek Kozluk Köprülü Kavşağı ile toplam uzunluğu 6 kilometre olan yolun yapılacağını, kavşağın ana gövdesinin 1,5 kilometre uzunluğunda bölünmüş yol, kavşak kollarının ise yaklaşık 4,5 kilometre uzunluğunda olduğunu belirtti.

Uraloğlu, şöyle devam etti:

"Mevcut yolun fiziksel ve geometrik standartlarını yükseltecek projemizle Karapürçek ve Akyazı'ya hızlı ve konforlu erişim imkanı tesis edilecektir. Özellikle yaz aylarında turizm sebebiyle yaşanan trafik yoğunluğunun rahatlatılması sağlanacaktır. Kozluk Köprülü Kavşağı ile Sakarya'nın D-100'e bağlantısı kesintisiz ve güvenli olarak sağlanmış olacak. Yollarımızın standardını yükselterek, ekonominin can damarı olan hareketliliği de önemli ölçüde artırıyoruz. 2022 yılında kara yollarını kullanan araçların gerçekleştirdiği 140 milyar taşıt-kilometre ile yük ve yolcu taşımasında 323 milyar ton-kilometre ve 348 milyar yolcu-kilometreye ulaşılmıştır. Bu da ülkemizin trafikte yük ve yolcu taşınmasında nereye geldiğinin net rakamlarıdır. Ülkemizin ulaştırmadaki öneminden azami şekilde faydalanmak için hayata geçirdiğimiz her projemizde bize öncelikle destek veren Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ve Sayın Bakanı'mıza ben şükranlarımı arz ediyorum. Yolumuzun en kısa zamanda kazasız belasız bitirilmesini Rabb'imden niyaz ediyor, şimdiden hayırlı olsun diyorum."

- "Yeni müjdeler olacak"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle geçen pazar günü Akyazı'da spor kompleksinin açılışının yapıldığını hatırlatarak, Türkiye'de her gün yeri bir yerin açıldığını ve güzelliğin yaşandığını söyledi.

Bugün Sakarya'da bu güzelliklere devam ettiklerini belirten Yavuz, "Milli Treni gördük. Cumhurbaşkanı'mız ile daha önce Altay Tankı'nın, Milli Savunma Bakanlığına teslimine şahitlik ettik. Bugün burada yine Sakarya'nın çok beklediği, hele bu bölgenin çok beklediği bir yolun temel atması için buradayız. Bir yandan da otobanın çıkışı için yine bir etkinliğin içindeyiz. Bu böyle devam edecek." diye konuştu.

Yaptıkları çalışmalara değinen Yavuz, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile diğer bakanlıklar nezdinde yeni müjdelerin de olacağını, Sakarya'yı daha ileriye taşıyan yeni icraatlarda buluşacaklarını ifade etti.

Sakarya Vali Vekili Ersin Emiroğlu da Sakarya'nın Avrupa'yı Asya'ya; İstanbul'u, metropolleri Anadolu'ya bağlayan kara, deniz, tren yolu üzerinde bir kavşak noktası olduğuna işaret ederek, ulaşım ne kadar kolay olursa tüm vatandaşların refahının, huzurunun ve mutluluğunun o kadar artacağını dile getirdi.

"Akyazı ile Karapürçek arasında bu yolun yapımı belki bu yeşilliğe, bu doğaya en büyük katkılardan birini sağlayacak." diyen Emiroğlu, bir yıl içinde 1,2 ton emisyon zararlı atığın da önüne geçileceğini kaydetti.

Emiroğlu, yol sayesinde akaryakıttan yaklaşık 93 milyon lira tasarruf sağlanacağını, bu bakımdan da yolun büyük öneme sahip olduğunu söyledi.

Törene, MHP Grup Başkanvekili Muhammet Levent Bülbül, AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, MHP İl Başkanı Oğuz Alkaş ile diğer ilgililer katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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