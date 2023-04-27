Bakan Karaismailoğlu, Sakarya'da temel atma töreninde konuştu:

SAKARYA (AA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Sakarya'da hayata geçirilen Kozluk Köprülü Kavşağı ve Karapürçek-Akyazı il yolu projesiyle zamandan 84 milyon, akaryakıttan 9,3 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 93,3 milyon lira tasarruf sağlanacağını ve karbon emisyon salınımının yıllık 1218 ton azaltılacağını söyledi.

Bakan Karaismailoğlu, projenin temel atma töreninde yaptığı konuşmada, Sakarya'da hizmet, eser ve yatırım fırtınası estirdiklerini, bugün de TÜRASAŞ tesislerinde üretilen ilk yerli ve milli elektrikli tren setlerinin TCDD Taşımacılığa tesliminin yapıldığını belirtti.

Öğleden sonra da Bekirpaşa Otoyol Kavşağı-D-100 Bağlantı Yolu'nun açılışını yapacaklarını anlatan Karaismailoğlu, Cumhuriyet'in yeni yüzyılına güçlü başlangıç yaptıklarını, dev projeleri hizmete aldıklarını ve yenileri için de kolları sıvadıklarını dile getirdi.

Bakan Karaismailoğlu, dün Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı'nı açtıklarını anımsatarak, "Yani 405 kilometre uzunluğunda bir tren hattından bahsediyoruz. Özellikle orta koridorda Çin'den Pekin'e kadar uzanan doğu-batı aksımızda en önemli akslarımızdan birini hızlı tren konforuyla buluşturuyoruz. Yani 12 saatte gidilen Ankara-Sivas arasını 2 saate düşürdük. Ülkemizin bu zor coğrafi koşullarında adeta dağları, vadileri ortadan kaldırıyoruz bu yüksek teknoloji imalatlarla. 405 kilometrelik hatta tam 49 tünel var ve uzunluğu tam 66 kilometre. Bu da demir yolu tüneli." diye konuştu.

2002 yılında ülke genelinde tünel uzunluğu sadece 50 kilometre olduğuna dikkati çeken Karaismailoğlu, aynı şekilde bu 405 kilometre içerisinde 27 bin 200 metre uzunluğunda 49 viyadüğün bulunduğunu söyledi.

- "Millet İttifakı zihniyetine gerekli dersi vatandaşımız sandıkta verecektir"

Bakan Karaismailoğlu, yarın Adana 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü açacaklarını ancak Adana'da CHP klasiği yaşadıklarını ifade ederek, "Tabii siz AK Parti'li belediyelerin hizmetlerinden faydalanıyorsunuz. Ama onu bir de CHP'li belediyelerin hizmetlerini yaşayamayan vatandaşlara sormak lazım. Maalesef, geçmiş yönetimlerde başlanmış hiçbir işi devam ettirmezler. Bunların klasik hizmet zihniyeti budur arkadaşlar. Milletin derdiyle dertlenmezler ama lafa gelince laf çok. Ama lafla da peynir gemisi yürümüyor. İnşallah 14 Mayıs'ta vatandaşın değerlerine düşman, vatandaşa hizmet etmeyen Millet İttifakı zihniyetine de gerekli dersi vatandaşımız sandıkta verecektir. Ondan da kimsenin şüphesi olmasın. Türkiye düşmanlarının bir araya getirdiği, yıllardır boğuştuğumuz, bedel ödediğimiz terör odaklarının desteklediği bir ittifakı da hiç kimse desteklemez." değerlendirmesinde bulundu.

Karaismailoğlu, seçim bölgesi olan Trabzon'da 3 Mayıs'ta da Avrupa'nın en uzun, dünyanın da en uzun tünellerinden biri olan 14,5 kilometrelik Zigana Tüneli'ni açacaklarını aktardı.

Sakarya'nın ulaşım standartlarını yükseltmek amacıyla Karapürçek ve Akyazı ilçelerine ulaşım sağlayan Adapazarı-Hendek ayrımı, Karapürçek-Akyazı il yolunu 15 kilometre olarak projelendirdiklerini aktaran Karaismailoğlu, proje kapsamında toplam uzunluğu 92 metre olan 3 köprü inşa edeceklerini anlattı.

Bakan Karaismailoğlu, yüksek kapasiteli jeotermal kaynağın bulunduğu Karapürçek ve Akyazı yerleşkelerinin sağlık turizmi bakımından önemli potansiyelinin olduğunu değinerek, "Her iki ilçenin de Türkiye'nin termal destinasyonu olma hedefi kapsamında çalışmalar yapıyoruz. Başlattığımız yol çalışmasıyla Karapürçek ve Akyazı’nın ulaşım ihtiyaçlarını karşılayacak ve özellikle yaz aylarında turizm sebebiyle yaşanan trafik yoğunluğunu azaltacağız. Yol standardının artırılmasıyla ulaşım süresini 20 dakikadan 10 dakikaya düşüreceğiz." şeklinde konuştu.

Projenin tamamlanmasıyla Adapazarı-Karasu istikametinden gelen araçların, D-100 kara yolu ve Anadolu Otoyolu'na girmeden Karapürçek ilçesi ile Akyazı-Dokurcun-Mudurnu istikametine yüksek standartlı ve kesintisiz bağlanmasını sağlayacaklarına dikkati çeken Karaismailoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Proje sayesinde zamandan 84 milyon lira, akaryakıttan 9,3 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 93,3 milyon lira tasarruf sağlayacağız ve karbon emisyon salınımını da yıllık 1218 ton azaltacağız. Yapım çalışmalarına başlayacağımız bir diğer proje de Kozluk Köprülü Kavşağı. Kozluk mevkisinde toplam 6 kilometre uzunluğunda tesis edilecek köprülü kavşağımız, ana gövdesinin 500 metresi üstgeçit köprüsü olmak üzere 1,5 kilometre uzunluğunda bölünmüş yol, kavşak kolları ise 4,5 kilometre uzunluğunda tek yol olarak projelendirilmiştir. Kozluk Köprülü Kavşağı'mız Sakarya'nın D-100 devlet yoluna kesintisiz ve güvenli katılımını sağlayacak, mevcut durumda hemzemin olarak hizmet veren kavşağın köprülü kavşak haline getirilmesiyle, trafikte yaşanan yoğunluk ortadan kalkacak. Ayrıca Anadolu Otoyolu üzerinde yapımı tamamlanan Bekirpaşa Köprülü Kavşağı'nı kullanarak Sakarya'ya gelecek araçların da hızlı ve kesintisiz geçişini sağlayacak."

- "30 yılın yatırımlarını planladık"

Bakan Karaismailoğlu, Türkiye'ye ulaştırma ve iletişim alanında çağ atlatan nice projeye emek verdiklerini, ülkeye stratejik eserler kazandırıp, ekonomiye, ticarete, istihdama, milletin güvenli, konforlu ve kaliteli ulaşımına katkı sağladıklarını anlattı.

Türkiye'nin altyapıda, ulaşımda, enerjide, savunma sanayinde ve diplomasideki hamlelerinin dünyaya yön verdiğini belirten Karaismailoğlu, "Yatırımlarımızla insanımızın hayatına dokunurken, ülkemizin stratejik öneminin gereği olan güçlü yol altyapısıyla doğu-batı koridorları üzerinden Asya'dan Avrupa'ya, kuzey-güney koridorlarımızla da Kafkas ülkeleri ve Rusya'dan Afrika'ya ulaşıyoruz, ulaştırıyoruz. Orta koridorun çok önemli ayağını teşkil ederek ülkemizin lojistik hareketlilikten alacağı payı artırmış bulunuyoruz." dedi.

Bakan Karaismailoğlu, tüm ulaşım hizmetlerini katbekat artıran politikalar ve faaliyetlerle Türkiye'nin dünyada en hızlı gelişim gösteren ülkelerden biri haline geldiğini vurgulayarak, gelecek 30 yılın yatırımlarını planladıklarını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye’ye ulaştırma ve iletişim alanında çağ atlatan nice dev eserlere imza atmaya devam edeceklerinin altını çizen Karaismailoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bugün Türkiye her türlü zorluğu aşabilecek güçtedir. yürüttüğümüz çalışmalarla geleceğe yol açıyoruz. Türkiye'nin yolunu açıyoruz. 'Türkiye Yüzyılı için doğru adımlar' diyerek bir kez daha milletimizin huzurundayız. Bu ülkenin dününü beraber inşa etmiştik, yarınını da birlikte inşa edeceğiz. Başladığımız projeleri planlamamıza uygun biçimde birer birer milletimize sunacağız.

İşte bu istikrarın ve yatırımların devamı için '14 Mayıs yola devam' deme günüdür. Bağımsızlığımız için, kalkınmamız için, aydınlık geleceğimiz için yola Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile devam etmeye hazır mısınız? 14 Mayıs’ta bütün dünyaya büyük bir ses vermeye hazır mısınız? Aynı motivasyonumuzla kapı kapı koşturacağız, koşturacağız. Sonunda büyük, güçlü Türkiye’nin en büyük adımlarını bütün dünyaya hissettireceğiz."

- "Trenlerimiz artık dünya pazarlarında, dünya raylarında dolaşmaya başlayacak"

Sakarya'nın ulaşım ve iletişim altyapısını güçlendirmeye ve geleceğe hazırlamaya devam ettiklerinden bahseden Karaismailoğlu, "Hayata geçirdiğimiz ve yapımı devam eden tüm projelerimiz, Sakarya’nın gelişen ulaşım ağıyla turizm, ticaret ve üretim faaliyetleri daha da üst seviyelere çıkacak." ifadesini kullandı.

Bakan Karaismailoğlu, yerli ve milli elektrikli trenin Türkiye demir yolu tarihi için milat niteliğinde olduğunun altını çizerek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Artık Sakarya belgeli, TÜRASAŞ belgeli trenimiz var arkadaşlar. Bu bize büyük kapılar açacaktır. Trenlerimiz artık dünya pazarlarında, dünya raylarında dolaşmaya başlayacaktır. Planlamalarımızı yaptık. Hem büyüyen demir yolu sektörü hem demir yolu ekipmanlarıyla artık Türkiye kendi kendine yeter hale gelmiştir. Teknolojiyi iyileştiren, geliştiren ve ihraç eden konuma geldik hamdolsun. Ama yeterli değil, yapacak daha çok işimiz var. Hep beraber yapacağız, büyük ve güçlü Türkiye'yi hep birlikte inşa edeceğiz."

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