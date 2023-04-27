Uludağ Ekonomi Zirvesi açılış kokteyli gerçekleştirildi

SAKARYA (AA) - Uludağ Ekonomi Zirvesi'nin açılış kokteyli iş ve ekonomi dünyasından isimlerin katılımıyla yapıldı.

Uludağ Ekonomi Zirvesi, yarın Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin açılış konuşmasıyla başlayacak.

Zirve kapsamında NG Enjoy Sapanca Otel'de, iş ve ekonomi dünyasından isimlerin katılımıyla açılış kokteyli gerçekleştirildi.

Kokteylde konuşan Shell Türkiye Ülke Başkanı Ahmet Erdem, zirvenin çok faydalı ve verimli geçmesini beklediğini söyledi.

Cumhuriyetin 100. yılının kutlandığına işaret eden Erdem, 2023'ün aynı zamanda Shell'in Türkiye'deki faaliyetlerinin de 100. yılı olduğunu belirtti.



Erdem, 100 yıldır ülkenin gelişimine katkı vermek ve bu gelişimin parçası olmanın heyecan ve mutluluğunu yaşadıklarını aktarırken, "100 yılda yatırım ve hizmetlerimizle enerji değer zincirinin hemen hemen her halkasında faaliyet gösterdik. Sektörümüzde birçok dönüşümü hayata geçirdik. Ülkemizde 100 yılını tamamlayabilen bir marka olmanın gurunu yaşıyoruz. Türkiye, Shell için son derece önemli bir ülke. Şimdiye kadar olduğu gibi ikinci 100 yılımızda da ülkemiz için üretmeye ve gelişimine güç katmaya kararlıyız." diye konuştu.

Capital Ekonomist Dergileri Yayın Direktörü Sedef Seçkin Büyük de zirvede, 13 panelden oluşan yoğun bir programın katılımcıları beklediğini belirterek, zirvede yarını şekillendirecek politikalar ve iş stratejilerinin konuşulacağını bildirdi.









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