Akyazı'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 9 kişi yaralandı

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SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Akyazı ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 3'ü çocuk 9 kişi yaralandı.

Salihiye Mahallesi'nde Ahmet Özkan Ö. (42) idaresindeki 54 HC 008 plakalı otomobil ile Musa Kazım A'nın (87) kullandığı 34 DH 2982 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

Kazada sürücüler ile araçlarda yolcu olarak bulunan Hanife Ç. (58), Şaziye A. (87), Kübra Ö. (38), Hena Aksa Ö. (8), Hiba Aksa Ö. (13), Muhammed Kudüs Ö. (5) ve Sevdanur C. (42) yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.

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