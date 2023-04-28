Sakarya ve Karabük'te nisan ayı sonunda kar yağdı

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SAKARYA/KARABÜK (AA) - Sakarya ve Karabük'te nisan ayının son günlerinde yüksek kesimlerde kar etkili oldu.

Akyazı ilçesinde hava sıcaklığının düşmesi ile yüksek kesimlere kar yağdı, yaylalar beyaza büründü.

Kar kalınlığı bazı noktalarda 8 santimetreyi buldu.

Sultanpınar Yaylası'nda da gece saatlerinde kar yağdı.



- Keltepe Kayak Merkezi'nde nisan ayında kar

Karabük'teki Keltepe Kayak Merkezi'nde de nisan ayında kar etkisini gösterdi.

Gençlik ve Spor Bakanlığınca 3 yıl önce 2 bin rakımlı Keltepe Dağı'nda hizmete açılan merkez, sabah saatlerinden itibaren aralıklarla devam eden kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplandı.

Tesislerin bulunduğu bölgede en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında 2 derece ölçüldü.





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