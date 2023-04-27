Sakarya'da trafik kazasında ölen 2 kişinin cenazesi toprağa verildi

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SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Akyazı ilçesinde, dün meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 2 kişinin cenazesi, toprağa verildi.

D-140 kara yolunun Kuzuluk kesiminde bariyerlere çarpan otomobilde hayatını kaybeden Hasan Çamur (48) ve Engin Furuncu'nun (56) cenazeleri, aileleri tarafından hastaneden teslim alındı.

Hasan Çamur ve Engin Furuncu için Küçücek Cuma Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Burada kılınan namazın Çamur ve Furuncu'nun cenazeleri, Küçücek Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Dün D-140 kara yolu Kuzuluk istikametinden Akyazı yönüne ilerleyen Numan F. (23) yönetimindeki 41 AJP 975 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarpmış, çarpmanın etkisiyle araçtan fırlayan sürücünün babası Engin F. ve diğer yolcu Hasan Ç, kaza yerinde hayatını kaybetmiş, sürücü ise yaralanmıştı.





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