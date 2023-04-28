İş dünyasının kadın yöneticileri Uludağ Ekonomi Zirvesi'nde bir araya geldi

SAKARYA (AA) - Uludağ Ekonomi Zirvesi'nde, Türkiye'nin önde gelen kadın yöneticilerinin katılımıyla "Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin İş Yaşamı ve Refaha Katkıları" başlıklı oturum gerçekleştirildi.

Sakarya'nın Sapanca ilçesindeki bir otelde düzenlenen oturumun moderatörlüğünü üstlenen Bank of America Yatırım Bank AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Banu Başar, iş dünyasının odağının sadece büyüme ve kar olmaması gerektiğini söyledi.

Bank of America Türkiye Ülke Yöneticiliği görevini de yürüten Başar, "Ekonominin büyümesi ve sosyal gelişim, toplumsal cinsiyet eşitliği bağlamında kadın istihdamının desteklenmesi ve istihdam oranlarının yaygınlaşmasıyla mümkün." dedi.

BigChefs Yönetim Kurulu Başkanı Gamze Cizreli de toplumsal cinsiyet eşitliğinin önemine işaret ederek, "Kadınların bu konuda daha duyarlı olduklarını hepimiz biliyoruz. Kadın olmak, kadın çalışan olmak, kadın girişimci olmak çok kolay bir yolculuk değil. Sektörümüz özelinde kadın istihdamı düşük, zira birtakım toplumsal engeller var. Hiç olmazsa kadını tedarik zincirinde daha çok görelim." diye konuştu.

Meta Türkiye Ülke Direktörü İlke Toptaş da Kovid-19 salgını sonrasında Instagram'daki kadın girişimi sayısının ikiye katlandığını belirterek, "Kişisel beceriler olarak da kadınların geliştirilmesi, motivasyon sağlanması ve cesaretlendirilmesi gerekiyor." ifadesini kullandı.

Insider Kurucu Ortağı ve Üst Yöneticisi Hande Çilingir de dünyada fonların ve yatırımcıların gerçekleştirdiği yatırımların yalnızca yüzde 8'inin bir kadın kurucu ortağı olduğuna işaret etti.

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi Nurtaç Ziyal Afridi de "Yönetim kademelerimizde kadınların temsili yüzde 60, çalışanların ise yüzde 53. Nedenleri sorguladığımız zaman, aslında şirketler ve toplumsal kesimler olarak kendimize engeller koyduğumuzu göreceğiz ve aslında bunlar kendi yarattığımız engeller. Çeşitli faaliyetlerde kadınların ekonomiye katkısı göz ardı edilmemeli." dedi.

Teknosa Genel Müdürü Sitare Sezgin de kadın liderlerin çoğunlukta olduğu şirketlerdeki farka bizzat şahit olduğunu belirterek, "O yüzden ben de, bir kadın yönetici olarak, insan kaynakları projelerinde eşitlik ilkesiyle hareket edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Kadın yönetici sayısını artırmak için organizasyon gelişim programlarına önem vermek gerekiyor." diye konuştu.

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