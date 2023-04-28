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Uludağ Ekonomi Zirvesi'nin ilk gün oturumları sona erdi

AA

Uludağ Ekonomi Zirvesi'nin ilk gün oturumları sona erdi

SAKARYA (AA) - Uludağ Ekonomi Zirvesi'nin, ilk gün oturumları tamamlandı.

Sapanca'da bir otelde düzenlenen Uludağ Ekonomi Zirvesi'nde "Savunmada Yeni Teknolojiler ve Yaratılan Değer" başlıklı oturum düzenlendi.

Oturumun moderatörlüğünü üstlenen Kale Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Osman Okyay, sektörün 2022 yılı toplam cirosunun bir önceki yıla göre yüzde 20, ihracatının da yüzde 36,2 arttığını aktarırken, Türkiye'nin sahada başarısı kanıtlanmış ürünleriyle potansiyel sunduğunu anlattı.

Aselsan Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Akyol, yerli ve milli tasarımlarını dünyaya sunduklarını bildirirken, "Ürünlerimizle dünya ile rekabet ediyoruz. O ligde yarışmak için aynı standart ve kaliteyi yakalamanız gerekiyor. Rakipler dünyanın en iyileri. Bu durum da bizlere en iyisi olma yolunda motivasyon sağlıyor." diye konuştu.

Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci, dünyada ürünlerini ihraç edebilen, kritik alanlarda yerli teknolojiler üretebilen global bir şirket konumunda olduklarına işaret ederek, burada geliştirilen teknolojilerin kaldıraç etkisi yarattığını söyledi.

STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz, savunmada tam bağımsızlığı sağlamak için gerekli mühendislik faaliyetlerini gerçekleştirdiklerini ifade ederek, şu değerlendirmede bulundu:

"Türkiye'nin yerli ve milli firmaları TSK ihtiyacının yüzde 85-90'ını karşılar duruma geldi. Artık uluslararası pazarda gerçekten en iyi teknik çözüm ve pozisyonları sunar hale geldik. Bir taraftan kendimize güvenimiz arttı, bir taraftan da TSK uluslararası sahada marka haline geldi ve ihracat ile bu oran daha da büyüyecek."

BİTES Savunma, Havacılık ve Uzay Teknolojileri Genel Müdürü Uğur Coşkun, metaverse konularında uygulamalar geliştirmek için çalıştıklarını anlattı.

- Sürdürülebilirlik ele alındı

"Liderlerin Gündemi: Sürdürülebilirlik" başlıklı oturumda konuşan Galata Wind İcra Kurulu Başkanı Burak Kuyan, Türkiye'nin 2050 yılına kadar enerji üretiminin yüzde 64'ünün yenilenebilir enerjiden sağlanacağını söyledi.

Ege Yapı Yönetim Kurulu Başkanı İnanç Kabadayı, markaların ve konut üreticilerinin sürdürülebilirlik için doğru yatırımları gerçekleştirmesi gerektiğini belirterek, "Güvenli bina inşa edilirken bir yandan da enerji verimliliği olan binalar inşa edilerek birlikte hareket edilmeli." diye konuştu.

Metro Türkiye Üst Yöneticisi Sinem Türüng de Türk mutfağının sürdürülebilirliği konusunda çalışma yaptıklarını anlattı.


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