Sakarya'da ahşap bir ev yandı

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SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Hendek ilçesinde ahşap bir ev tamamen yandı.



Başpınar Mahallesi Başpınar Caddesi'nde yer alan ve Suriyeli bir ailenin oturduğu 2 katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Bir süre sonra binayı saran yangın dolayısıyla 3 çocuğuyla evden çıkan anne durumu itfaiyeye bildirdi.

Gelen itfaiye ekipleri çıkan yangını yaklaşık 1 saatte söndürdü.

Olayda, söz konusu ev kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış sebebinin araştırıldığı belirtildi.

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