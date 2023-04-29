RTÜK İkinci Yerel ve Bölgesel Yayıncılar Buluşması Sakarya'da başladı

SAKARYA (AA) - Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, hukukun her zaman uygulamalardaki bütün alanları, boşlukları dolduramayabildiğini belirterek, "Bu boşluklardan yararlanan, internet üzerinden yayın yapan yayıncıların veya yayıncı olduğunu iddia edenlerin, yayın sorunlarının da hukuki boşluktan kaynaklandığını, alt düzenlemelerle bu konunun halledilmesi gerektiğini düşünenlerdenim." dedi.

RTÜK'ün ev sahipliğinde düzenlenen "İkinci Yerel ve Bölgesel Yayıncılar Buluşması" Sakarya'da başladı.

Serdivan Belediyesi Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen toplantıda konuşan Şahin, yayıncıları Sakarya'da ağırlamaktan mutluluk duyduklarını söyledi.

RTÜK'ün yerel yayıncıların sorunlarını çözebilmek, onlara destek olmak amacıyla toplantılar yaptığını anlatan Şahin, programın ilkinin Konya'da gerçekleştirildiğini kaydetti.

Şahin, yapılan düzenlemelerle dijital mecraların denetimlerinin RTÜK'e verildiğini anımsatarak, "Hukuk her zaman uygulamalardaki bütün alanları, boşlukları dolduramayabilir. Bu boşluklardan yararlanan, belki burada tartışma konularımızdan biri olacak olan internet üzerinden yayın yapan yayıncıların veya yayıncı olduğunu iddia edenlerin, yayın sorunlarının da hukuki boşluktan kaynaklandığını, alt düzenlemelerle bu konunun halledilmesi gerektiğini düşünenlerdenim." ifadesini kullandı.

Türksat üzerinden yayın yapan yayıncıların, Türksat tarifeleriyle ilgili istenilen düzenlemeleri yakından takip ettiklerini aktaran Şahin, şöyle devam etti:

"Bir başka konu da her gittiğimiz yerel mecralarda yayıncılarımızın bize hatırlattığı zorunlu yayınlar ve kamu spotları üzerinden yapılması gereken desteklerdir. Bu konuda bizim görüşümüz çok netken maalesef aşamadığımız birtakım nedenlerle bunu uygulamaya sokamadık ve çok önemli olan seçimler öncesinde belki de bir müjde olarak yerel yayıncılarımıza verebilirdik ama inşallah yeni dönemde Meclisimizden destek alacağız. Çok önemli bir konu çünkü yerel radyo ve televizyon yayıncılığı yapan yayıncılarımızın bir desteği bulunmamakta. Bu konuda kanun değişikliğine ihtiyaç vardır."

Şahin, yerel radyo ve televizyonların ve mecraların sıkıntılarını bilen bir üst kurul olduklarını dile getirerek, "Bilmek yetmiyor, bunların zaman zaman konuşulması, gündeme getirilmesi ve kanuni düzenlemeler hariç konuların hızlıca halledilmesi ve uygulamaya geçilmesi taraftarıyım. Bu toplantıların da amacı budur." diye konuştu.

Konya'daki toplantıda gündeme gelen problemlerin çözüldüğünü ve muhataplarına aktarıldığını dile getiren Şahin, burada yapılacak toplantı sonucunda da geri dönüşlerin hızlı şekilde olacağını kaydetti.

Şahin, RTÜK çalışanlarının kurumla ilgili yeni gelişmeleri katılımcılara aktaracağını ve sorun ile talepleri dinleyeceğini belirterek, "Bu toplantıları yaparak aslında RTÜK'ün bütün birim amirlerini sizlerle bir araya getirerek daha verimli bir çalışma ortamı oluşturma amacındayız." şeklinde konuştu.

- "Bu konuda hassasiyetinizi de görüyorum"

AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek de bugün, Sakarya'nın yetiştirdiği güzel insanların yaptığı işlere şahitlik ettiklerini kaydederek, "Sakarya birçok spor, siyaset, iş insanı yetiştirmiş bir şehir." dedi.

Atabek, siyasetçiler olarak medyayı yakından takip ettiklerini vurguladı.

RTÜK'ün bir taraftan yayıncıların haklarını savunurken diğer taraftan da vatandaşın hakkını savunmak zorunda olduğuna dikkati çeken Atabek, "Dolayısıyla ciddi bir optimum dengeyi gözetmesi, adaleti de tesis etmesi çok önemli. Dolayısıyla zor ve meşakkatli bir iş yaptığınızı da ifade etmek istiyorum. İki kız çocuğu olan bir anne olarak özellikle kadın, çocuk ve diğer bu anlamdaki başlıklar noktasında çok ciddi yakından takip ediyorum çalışmalarınızı ve çok teşekkür ediyorum. Bu konuda hassasiyetinizi de görüyorum. Dolayısıyla bizim gibi vatandaşların da hakkını bu anlamda RTÜK savunuyor. Minnettar olduğumuzu ifade etmek istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce ve Radyo Televizyon Yayıncıları Meslek Birliği (RATEM) Başkanı Aydın Şerbetçioğlu da konuşma yaptı.

İki oturum halinde gün boyu sürecek toplantıya, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Rıdvan Duran, Sakarya Cumhuriyet Başsavcısı Osman Köse, Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, RTÜK üyesi Mete Hacıarifoğlu, Anadolu Ajansı Sakarya Bölge Müdürü Yücel Velioğlu, Basın İlan Kurumu Sakarya Şube Müdürü İbrahim Çorbacı, Sakarya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sezai Matur, Sakarya Gazeteciler Birliği Başkanı Müjdat Çetin, RTÜK daire başkanları ile yerel ve bölgesel yayıncı temsilcisi katıldı.

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