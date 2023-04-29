Pamukovalı şoförlerden rahatsızlık geçiren arkadaşlarına vefa örneği

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SAKARYA (AA) - Pamukova Şoförler ve Otomobilciler Odası ile 27 No'lu Pamukova Kamyoncular Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi üyeleri tarafından, 2 yıl önce geçirdiği rahatsızlık nedeniyle yürüme ve konuşma zorluğu çeken meslektaşlarına elektrikli engelli aracı hediye edildi.

Oda ve kooperatif başkanı Yılmaz İri ve yönetim kurulu üyeleri, evinde ziyaret ettikleri 60 yaşındaki Yakup Ünal'a aracı verdi.

Elektrikli engelli aracına binerken duygusal anlar yaşayan Ünal, İri'ye teşekkür etti.

İri, yaptığı konuşmada, "Yakup Ünal ağabeyimizin sağlık durumundan haberdar olan şoför esnafımızla kendisinin kullanabileceği bir araç almaya karar verdik. Şoför arkadaşların her birinin verdiği destekle kendisine aldığımız aracı teslim ettik. Herkesin sevdiği Yakup Ünal ağabeyimize Allah'tan acil şifalar diliyorum. İyi günlerde kullanması dileğiyle aracı hayırlı olsun." dedi.​​​​​​​

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