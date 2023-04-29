MHP Grup Başkanvekili Bülbül, Ferizli'de vatandaşlarla buluştu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

SAKARYA (AA) - MHP Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Muhammed Levent Bülbül, Ferizli ilçesinde partililerle bir araya geldi.

Ferizli Belediyesi Sosyal Tesisle Çay Bahçesi Tesisleri'nde düzenlenen programda partililer ve muhtarlarla buluşan Bülbül, seçim çalışmalarına devam ettiklerini söyledi.

Bülbül, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, milletvekilleri ve tüm teşkilatın sahada olduğunu belirterek, "14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerde cumhurbaşkanlığını kazanmamız ve mecliste güçlü olmamız için önümüzdeki süreci değerlendirmemiz gerekiyor." dedi.

Bülbül, toplantıya katılanlara teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.