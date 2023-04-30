Serdivan'da çocuk şenliği düzenlendi

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SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Serdivan ilçesinde çocuk şenliği düzenlendi.

Serdivan Belediyesince Serdivan Millet Bahçesi'nde düzenlenen şenlikte, çocuklar gösteri ve etkinliklerle doyasıya eğlendi.

Aileleriyle etkinliğe katılan çocuklar, kurulan parkurlarda oyun oynadı, gösterileri izledi.

Şenliğe katılan AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek ve Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, çocuklarla ilgilendi, ailelerle sohbet etti.



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