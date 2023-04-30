Vali Kaldırım'dan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü mesajı

SAKARYA (AA) - Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kaldırım, mesajında, emekleriyle, özverileriyle üreten, ülkeye değer katan ve hizmet sunan tüm işçilerin alın terlerine verilen değerin ve saygının ifadesi 1 Mayıs'ı hep birlikte kutlamanın mutluluğu içerisinde olduklarını belirtti.

Toplumsal dayanışma ve birlikteliğin belkemiği işçilerin birlik, beraberlik ve dayanışmanın en güzel örneğini sergileyerek ülkenin barış, huzur ve refah ortamına erişmesinde önemli rol oynadıklarını anlatan Kaldırım, işçilerin, yine hem kendi aralarındaki dayanışma ruhunu hem de diğer sosyal kesimler ile aralarındaki uyum ve iş birliğini geliştirdiğini kaydetti.

Kaldırım, 1 Mayıs'ın, gelişme ve kalkınma hamlelerine büyük katkı sağlayan, toplumun belkemiği olarak üretim ve gelişmenin en önemli aktörleri olan işçinin alın terinin ne kadar değerli olduğunun ortaya konulduğu çok anlamlı bir gün olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:



"Bizler de emeğin ve emekçinin hakkının alın teri kurumadan verilmesinin hassasiyetine haiz anlayışın, kadim medeniyetin mirasçıları olarak, işçinin ve çalışanın hakkını alın teri kurumadan verme anlayışı ve kültürüne sahibiz. Sosyal adalet ve huzurun sağlanabilmesi, sağlıklı toplum oluşturulabilmesi açısından bu güzel geleneğimizi devam ettirerek, gelecek nesillere de miras bırakmada hepimize önemli sorumluluklar düşmektedir."



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