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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sakarya'da otomobilin çarptığı bisikletli 2 çocuk ağır yaralandı

AA

Sakarya'da otomobilin çarptığı bisikletli 2 çocuk ağır yaralandı

SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Geyve ilçesinde otomobilin çarpması sonucu yaralanan 2 çocuk hastaneye kaldırıldı.

Umurbey Mahallesi'nden ilçe merkezine seyreden S.Ö. yönetimindeki otomobil, İnciksuyu Mahallesi Şeyhedabali Caddesi'ne ara sokaktan çıkan bisikletli 2 çocuğa çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan S.P (14) ve T.S (14) yaralandı.

İhbar üzerine kaza mahalline 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Geyve Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı çocuklar, buradaki müdahalenin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Çocukların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Polis, otomobilin sürücüsünü gözaltına aldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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