Sakarya, Bolu, Bartın, Karabük, Kocaeli ve Zonguldak'ta 1 Mayıs kutlandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Canlı Yayın
  • 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sakarya, Bolu, Bartın, Karabük, Kocaeli ve Zonguldak'ta 1 Mayıs kutlandı

AA

Sakarya, Bolu, Bartın, Karabük, Kocaeli ve Zonguldak'ta 1 Mayıs kutlandı

SAKARYA (AA) - Sakarya, Kocaeli, Bolu, Bartın, Karabük ve Zonguldak'ta, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla basın açıklaması ve kutlamalar yapıldı.

Sakarya'da Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonuna (HAK-İŞ) bağlı sendika temsilcileri ve üyeleri, Demokrasi Meydanı'nda basın açıklaması gerçekleştirdi.

HAK-İŞ İl Başkanı ve Hizmet-İş Sendikası Şube Başkanı Mehmet Mesut Gökdemir, HAK-İŞ olarak, depremzedelerle, üyeleriyle ve emekçilerle yaraları birlikte sarmak, kucaklaşmak için bir araya geldiklerini söyledi.

Sağlık, iş, ekmeğin, güvenli ve güvenceli istihdam, refah dolu yarınlar ve güçlü gelecek için taleplerini yine meydanlardan yüksek sesle haykırdıklarını belirten Gökdemir, birlik ve dayanışma ruhuna en çok ihtiyacın olduğu bu zor zamanlarda ülkenin geleceği ve istikrarı için üretmeye devam ettiklerini anlattı.

- Bolu

Bolu İzzet Baysal Caddesi Bankalar Meydanı'nda bir araya gelen Türk Metal ve Belediye-İş Sendikası üyeleri de saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okudu.

Türk-İş İl Temsilcisi ve Türk Metal Sendikası Şube Başkanı Hakan Gülen ile Belediye-İş Sendikası Şube Başkanı İlhami Yurt, günün anlam ve önemini ifade eden konuşmalar yaptı.

Etkinlikte belediye temizlik işçisi Levent Altındağ'ın, saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunduğu sırada işine ara vermesi de görüntülendi.

- Karabük

HAK-İŞ Karabük Temsilciliğince düzenlenen etkinlikte, İl Temsilcisi ve Özçelik-İş Sendikası Karabük Şube Başkanı Kenan Yılmaz, toplanan sendika üyeleri adına Kent Meydanı'ndaki Atatürk anıtına çelenk koydu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşma yapan Yılmaz, işçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı.

- Bartın

Bartın'da Kemer Köprü Meydanı'nda bir araya gelen STK'lar ile sendikaların üyeleri, buradan döviz ve afişlerle Cumhuriyet Meydanı'na yürüdü.

Maden işçilerinin de Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessesesine ait maden ocağında 14 Ekim 2022'de yaşanan patlamada hayatını kaybeden 43 işçinin isimlerinin yer aldığı pankart taşıdığı yürüyüşte, "Şehitler ölmedi, kalbimizde yaşıyor" sloganları atıldı.

Cumhuriyet Meydanı'nda Kamu Emekçileri Sendikası Konfederasyonu adına konuşan Eğitim-Sen Bartın Şube Başkanı Sedat Bora, insanca yaşamak isteyen milyonlar olarak demokrasi, özgürlük, eşitlik ve laiklik özlemlerini ülkenin dört bir yanında alanlarda haykırdıklarını dile getirdi.

- Zonguldak

Zonguldak'ta da sivil toplum kuruluşu ve sendika üyeleri, kent merkezindeki Madenci Anıtı önüne ellerinde döviz ve afişlerle sloganlar atarak bir araya geldi.

Zonguldak Demokrasi Platformu adına konuşan Çağlar Öztürk, hayatı sürdürülebilir kılan, tüm ihtiyaçların yaratıcısı olan emeğin uluslararası birlik, mücadele ve dayanışma günü olan 1 Mayıs'ı bu yıl çok önemli tarihsel eşikte kutladıklarını vurgulayarak, sorunları ve bunun altında yatan nedenleri yüksek sesle dile getirmek için alanlarda olduklarını ifade etti.

- Kocaeli

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde DİSK, KESK, TMMOB ve TTB öncülüğünde bir araya gelen katılımcılar, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı.

Çeşitli sendika, oda, dernek ve siyasi partilerin üyeleri, Akkavak Caddesi'nde belirlenen noktada toplandı. Kortej oluşturan katılımcılar, ellerinde taşıdıkları pankartlar, flamalar ve bayraklar eşliğinde Yahya Kaptan Halk Pazarı'na yürüdü.

Kutlamaların gerçekleştirildiği alan güvenlik amacıyla bariyerlerle kapatıldı. Alana ulaşan katılımcılar üst aramasından geçtikten sonra içeriye alındı.

Etkinlik, tertip komitesi tarafından hazırlanan ortak basın açıklamasının okunmasının ardından sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Sakaryaspor, Erzurumspor FK maçının hazırlıklarını tamamladı
YEREL HABERLER Sakaryaspor, Erzurumspor FK maçının hazırlıklarını ...
Sakarya'da otomobilin çarptığı bisikletli 2 çocuk ağır yaralandı
YEREL HABERLER Sakarya'da otomobilin çarptığı bisikletli 2 çocuk ...
Vali Kaldırım'dan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü mesajı
YEREL HABERLER Vali Kaldırım'dan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü ...
Serdivan'da çocuk şenliği düzenlendi
YEREL HABERLER Serdivan'da çocuk şenliği düzenlendi
TYB Yazar, Fikir Adamı ve Sanatçıları Ödülleri sahiplerini buldu
YEREL HABERLER TYB Yazar, Fikir Adamı ve Sanatçıları Ödülleri ...
Uludağ Ekonomi Zirvesi sona erdi
YEREL HABERLER Uludağ Ekonomi Zirvesi sona erdi
MHP Grup Başkanvekili Bülbül, Ferizli'de vatandaşlarla buluştu
YEREL HABERLER MHP Grup Başkanvekili Bülbül, Ferizli'de ...
Pamukovalı şoförlerden rahatsızlık geçiren arkadaşlarına vefa örneği
YEREL HABERLER Pamukovalı şoförlerden rahatsızlık geçiren ...
Finans sektörünün geleceği Uludağ Ekonomi Zirvesi'nde ele alındı
YEREL HABERLER Finans sektörünün geleceği Uludağ Ekonomi Zirvesi'nde ...
RTÜK İkinci Yerel ve Bölgesel Yayıncılar Buluşması Sakarya'da başladı
YEREL HABERLER RTÜK İkinci Yerel ve Bölgesel Yayıncılar Buluşması ...
Türkiye, beyaz eşya üretimi kapasitesinde dünyada ikinci sırada
YEREL HABERLER Türkiye, beyaz eşya üretimi kapasitesinde dünyada ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.