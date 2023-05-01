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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sakaryaspor, Erzurumspor FK maçının hazırlıklarını tamamladı

AA

Sakaryaspor, Erzurumspor FK maçının hazırlıklarını tamamladı

SAKARYA (AA) - Sakaryaspor, Spor Toto 1. Lig'in 35. haftasında Erzurumspor FK ile yarın İstanbul'da yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Rüstemler Tesisleri'nde teknik direktör Taner Taşkın yönetiminde gerçekleştirilen ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.

Hazırlıklarını tamamlayan Sakarya temsilcisi, bugün kara yoluyla İstanbul'a gidecek.

İki takım, yarın saat 17.00'de Eyüp Stadı'nda karşılaşacak.

Oynadığı 33 maçta 18 galibiyet, 2 beraberlik ve 13 mağlubiyet yaşayan Sakaryaspor, topladığı 56 puanla 5'inci sırada yer alıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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