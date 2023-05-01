Hobi amaçlı baktığı tavuklar gelir kapısı oldu

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SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Kocaali ilçesinde yaşayan Yusuf Alemdar, hobi amaçlı yetiştirmeye başladığı tavukları satarak gelir sağlıyor.

Süngüt Mahallesi'nde yaşayan Alemdar, evinin bahçesinde oluşturduğu alanda hobi amaçlı buğday renkli Amerikan tavuğu bakmaya başladı.

Bu cinsin üretiminin az olduğunu öğrendikten sonra ticaretine başlayan Alemdar, sosyal medya üzerinden de çeşitli illere satış yapıyor.

Alemdar, AA muhabirine, organik yumurta için tavuk baktığını, daha sonra Çanakkale'den tanıdığının tavsiyesiyle buğday renkli Amerikan tavuğu yetiştiriciliğine başladığını anlattı.

Şu an 50'nin üzerinde tavuğu olduğunu aktaran Alemdar, "Bahçemde bunlar için hususi meyve ağaçları diktim. Daha düzenli olması için yeni kümes inşa edeceğim, federasyon kayıtlarını yapacağım. Bu cinslere tavuk diyerek geçemeyiz. Bunlar 10 yıllık emeğin sonunda bu hale geldi." diye konuştu.

Tavukları sosyal medya üzerinden paylaşınca talep oluştuğunu aktaran Alemdar, "Tavuklarının satışının 2 bin liradan başlayıp 50 bin liraya, yumurtaların ise 100 ila 150 lira arasında satılıyor." ifadesini kullandı.





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