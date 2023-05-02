Sakarya'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 5 zanlı tutuklandı

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SAKARYA (AA) - Sakarya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının engellenmesine yönelik çalışma yürüttü.



Kentte düzenlenen iki operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.



Şüphelilerin ikametleri, araçları ve üzerlerinde yapılan aramalarda, 10 kilo 732 gram bonzai, 477 gram metamfetamin, 5 ruhsatsız tabanca ve 92 mermi ele geçirildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheli çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.​​​​​​​​​​​​​​



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