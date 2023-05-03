Sakarya'da trafik kazasında yaralanan sürücü yaşam mücadelesini kaybetti

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SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Akyazı ilçesinde tırla çarpışan otomobilin sürücüsü, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

D-100 kara yolunda tırla çarpışan otomobilde ağır yaralanan sürücü Kadir Özcan, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 6 gündür verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.

Kadir Özcan'ın cenazesi, öğle vakti Osmanbey Mahallesi Merkez Camisi'nde kılınan namazın ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi.

Özcan'ın, daha önce Osmanbey Mahallesi muhtarlığı yaptığı öğrenildi.

Akyazı ilçesinde 27 Nisan'da, D-100 kara yolu Ankara istikametinde seyreden O.A. (48) idaresindeki 41 ACG 824 plakalı tır ile Yeniormanköy Mahallesi'nde mevkisinden yola çıkan Kadir Özcan'ın (58) kullandığı 34 CFJ 177 plakalı otomobil çarpışmış, ağır yaralanan Özcan hastaneye kaldırılmıştı.





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