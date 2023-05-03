Sakarya için sağanak uyarısı

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SAKARYA (AA) - Sakarya Valiliği, yarın kentte etkili olması beklenen gök gürültülü sağanağa karşı vatandaşlara uyarıda bulundu.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan verilere göre, ilimizde yarın beklenen gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli (21-50 kilogram/metrekare) olacağı tahmin edildiğinden, meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani rüzgar, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir." denildi.

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