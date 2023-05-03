Karapürçek'te Kut'ül Amare Zaferi kutlandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Karapürçek ilçesinde Kut'ül Amare Zaferi'nin 107. yıl dönümü dolayısıyla program düzenlendi.



Karapürçek Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nce Şehit Tuncay Özdemir Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Programda konuşan Şehit Abdullah Tayyip Olçok İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Alperen Atmaca, "Böyle bir milletin tarihindeki zenginlikleri anlatmaya değil kitaplar, kütüphaneler bile yetmez. Kut'ül Amare Zaferi bunun en çarpıcı örneğidir." ifadesini kullandı.

Daha sonra oratoryo gösterimi ile şiir dinletisi ve tiyatro oyunu sahnelendi.

Programa, Karapürçek Kaymakamı Hatice Rüveyda Kahraman Şıktaş, Belediye Başkanı Orhan Yıldırım, İlçe Emniyet Amiri Ali İhsan Bakırcı, İlçe Jandarma Komutanı Emre Gündüz, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Hakkı Doğramacı, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.