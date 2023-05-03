AK Parti Sakarya Milletvekili Atabek, seçim çalışmalarını değerlendirdi

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SAKARYA (AA) - AK Parti Sakarya Milletvekili ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi 2'nci sıra adayı Çiğdem Erdoğan Atabek, kentte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a büyük sevgi seli olduğunu belirtti.

Atabek, yaptığı yazılı açıklamada, seçimler öncesinde saha çalışmalarını ve süreci değerlendirdi.

Sakarya'nın tüm ilçelerinde yoğun programla çalıştıklarını anlatan Atabek, "Milletvekili adaylarımız ve teşkilatlardaki dava arkadaşlarımızla 16 ilçeyi karış karış geziyoruz. Adapazarı'nın merkezinden tutun Taraklı'nın köylerine kadar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yol arkadaşları şehrin her köşesine dağılmış durumda. İşte bu zaferin ayak sesidir." ifadesini kullandı.

Atabek, Sakarya'da Erdoğan'a büyük teveccüh olduğuna değinerek, "Sakarya her seçim üzerine düşeni fazlasıyla yapmış şehir. Cumhurbaşkanı'mız sayın Erdoğan'ın huzur bulduğu, 'Gönlümün sultanı gençliğimden beri sevdam' diyerek methiyeler düzdüğü şehrimizde kendisine büyük sevgi seli var. 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı'mıza çıkacak oy oranıyla rekor kıracağız. Sakarya, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve AK Parti'nin kalesidir." değerlendirmesinde bulundu.

AK Parti'nin 20 yılı aşkın süredir millete hizmet ettiğini vurgulayan Atabek, şunları kaydetti:



"Biz hizmet ve eser siyaseti yapıyoruz. Milletimize hizmet götürdüğümüzde mutlu oluyoruz. İktidarlarımız boyunca hayata geçirdiğimiz projelerle milletin gönlünde taht kurmuş bir partinin mensuplarıyız. Yeni dönemde de bu eser ve hizmet siyasetini Türkiye Yüzyılı ile taçlandıracak projelere imza atacağız. Muhalefet gibi yapmayacağımız vaatler vermiyoruz."

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