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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Büyükşehir Belediyesi ile Et ve Süt Kurumu Müdürlüğü arasında protokol imzalandı

AA

Büyükşehir Belediyesi ile Et ve Süt Kurumu Müdürlüğü arasında protokol imzalandı

SAKARYA (AA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi ile Et ve Süt Kurumu Müdürlüğü arasında imzalanan protokolle, et ürünleri BELPAŞ tesisleri ile satış noktalarında vatandaşlara uygun fiyata sunulacak.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce ile Et ve Süt Kurumu Sakarya Et Kombinası Müdürü Önder Dağdelen, Afet Koordinasyon Merkezi'ndeki törenle protokolü imzaladı.

Programda konuşan Yüce, hizmet aşkıyla Sakarya'nın dört bir yanına hizmet götürdüklerini söyledi.

Yüce, hayata geçirdikleri Sosyal Sevgi Mağazası, Sosyal Market ve Aşevi gibi projelere gönüllere dokunmaya gayret ettiklerini belirterek, "Büyüklerimize, kadınlarımıza, çocuklarımıza ve gençlerimize yönelik faaliyetlerimiz ve projelerimizle tüm hemşerilerimizle hemhal oluyoruz." ifadesini kullandı.

Protokolle ilgili bilgiler paylaşan Yüce, şunları kaydetti:

"Büyükşehir Belediyesi olarak kırmızı et fiyatını dengelemek için Tarım ve Orman Bakanlığı'mıza bağlı Et ve Süt Kurumu Müdürlüğü ile protokol imzaladık. Et ve Süt Kurumundan temin edilen etleri BELPAŞ bünyesinde hemşerilerimize hızlı ve daha uygun fiyatta sunacağız. Protokol sayesinde kırmızı ette maliyetlerin düşeceğine, satışların artacağına ve piyasadaki dengesiz fiyatların düzeleceğine inancımız tamdır."

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