BAE'li para atıcı kadın sporcu, Dünya Kupası'na Sakarya'da hazırlanıyor

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SAKARYA (AA) - UĞUR SUBAŞI - Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Para Atıcılık Milli Takımı sporcusu Ayşe el-Miheyri, 22-31 Mayıs'ta Güney Kore'de düzenlenecek Dünya Kupası'nın hazırlıklarına Sakarya'da devam ediyor.



Bebekken geçirdiği çocuk felci nedeniyle yürüme engeli bulunan 46 yaşındaki 5 çocuk annesi El-Miheyri, uluslararası organizasyonlara hazırlanmak için daha önceki kamp tecrübesinden memnun kaldığı Sakarya'yı tercih etti.

Kampı kapsamında Serdivan Spor Salonu'ndaki atış poligonunda 17 Mayıs'a kadar çalışacak El-Miheyri, 22-31 Mayıs'ta Güney Kore'de düzenlenecek Para Atıcılık Dünya Kupası ve 17-29 Eylül'de Peru'da yapılacak Dünya Şampiyonası için antrenmanlarını sürdürüyor.

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na katılan ancak istediği başarıyı elde edemeyen El-Miheyri, katılacağı kupa ve şampiyonalardaki dereceleriyle 2024 Paris Paralimpik Oyunları'na kota almayı hedefliyor.







- "Atıcılıkta güç, sabır, odaklanma ve iradeyi buluyorum"







Ayşe el-Miheyri, AA muhabirine, 3 yıldır atıcılıkla ilgilendiğini, bu süre zarfında Tokyo 2020'ye katılma başarısı gösterdiğini söyledi.

Bu sporu severek yaptığını dile getiren El-Miheyri, "Sabrımı denemem, odaklanmam, günlük hayatımda ihtiyacım olan bazı şeyleri yerine getirmem ve kabiliyet kazanmamda büyük rol oynadığını düşündüğüm için bu sporu seçtim. Ailem de destek oluyor. Bu da beni çok mutlu ediyor." diye konuştu.

El-Miheyri, ilk başlarda bazı zorluklarla karşılaştığını ve tekerlekli sandalyede olması nedeniyle aletleri kullanmakta sıkıntı yaşadığını ancak eğitimcilerin yardımlarıyla bu zorlukları aştığını anlattı.

Sakarya'da kamp yapmaktan memnun olduğunu söyleyen El-Miheyri, "Atıcılığı çok seviyorum. Atıcılıkta güç, sabır, odaklanma ve iradeyi buluyorum." ifadelerini kullandı.







- "Burada rahatlık, güven ve eğitimde yetkinlik mevcut"







Bu ay Güney Kore'de gerçekleştirilecek Dünya Kupası'na hazırlandığını anımsatan El-Miheyri, "Daha önce de kamp için Türkiye'ye gelmiştim. Burada yetenekli ve tecrübeli eğitimcilerin özenine şahit oldum. Bundan dolayı kamp yapmak için Sakarya'yı seçtim. Burada rahatlık, güven ve eğitimde yetkinlik mevcut." şeklinde konuştu.

El-Miheyri, 2024 Paris Paralimpik Oyunları'na katılma hakkı elde etmeyi ve bu organizasyonda kürsüye çıkmayı hedeflediğini sözlerine ekledi.



BAE'li sporcuya çalışmalarında destek veren Atıcılık İl Antrenörü Erman Yücel, misafir sporcuya tesisi açtıklarını ve her konuda yardımcı olduklarını aktardı.

El-Miheyri'ye antrenörlük yaptığını belirten Yücel, "Sakarya, 'Avrupa Spor Şehri' seçildi. Bunun meyvelerini almaya başladık. Bize Bakanlığımızdan yönlendirdiler. Yöneticilerimiz programları yapıyor, biz de onları temsilen yardımcı olmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

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