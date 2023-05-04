Sakarya'da BAE ajanı olduğu iddiasıyla yargılanan Ürdünlü sanık beraat etti

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SAKARYA (AA) - Sakarya'da, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) adına çalıştığı iddiasıyla "gizli kalması gereken bilgileri açıklama" ve "siyasal veya askeri casusluk" suçlamalarıyla yargılanan Ürdünlü sanığın beraatına hükmedildi.

Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, sanık Ahmed Mahmoud Ayesh Al Astal, başka suçtan hükümlü bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Avukatları ise duruşma salonunda hazır bulundu.

Celse arasında gelen belgelerin zapta geçirilmesinin ardından esas hakkındaki görüşünü açıklayan Cumhuriyet savcısı, sanığın beraatını istedi.

Söz verilen Al Astal, önceki beyanlarını tekrar ettiğini belirterek, beraat talebinde bulundu.

Sanığın avukatları da mütalaaya katıldıklarını, yazılı savunmalarını tekrar ettiklerini ve müvekkillerinin sadece gazetecilik yaptığını vurgulayarak, beraatını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık Al Astal'ın beraatına karar verdi.

- Adli süreç

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturmada, BAE adına istihbarat çalışması yaptığı iddiasıyla MİT ve emniyet ekiplerince yakalanan Ürdün vatandaşı Ahmed Mahmoud Ayesh Al Astal, 21 Ekim 2020'de tutuklanmış, hakkında açılan davanın Ekim 2021'de yapılan duruşmasında ise ev hapsi ve yurt dışına çıkış yasağı şartıyla tahliye edilmişti.

İddianamede Al Astal'ın, "gizli kalması gereken bilgileri açıklama" suçundan müebbet, "siyasal veya askeri casusluk" suçundan ise 15 yıldan 20 yıla kadar hapsi talep ediliyordu.

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